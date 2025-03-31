柯建銘籲快樂連署 羅智強稱聲援日增

罷免泛藍立委與罷免綠營立委目前戰況「卅五比八」，首戰告捷的罷藍團隊，雖有綠營助攻，但連署份數不如預期，未來關鍵卅天將密集宣傳；罷免綠營團隊雖在補件後順利進入二階，國民黨卻挨批「自己玩自己的」，近日將透過宣講加強火力，朝野戰火一觸即發。

綠營評估，約有十到十五個泛藍立委將通過二階。最早喊出大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘昨天表示「Don't worry,be happy.（別擔心、要開心）」，盼各界快樂連署，只要完成二階連署，國民黨勢必投降，大罷免一定大成功。

國民黨立院黨團首席副書記長羅智強。圖／聯合報資料照片

國民黨立院黨團首席副書記長羅智強表示，面對反民主的大惡罷，在野已凝聚強大的團結抗戰態勢，這周從南到北，藍白在全台舉辦多場造勢，每場都比上一場更熱烈，聲援民眾日益增多。

民眾黨團副總召張啓楷批評，民進黨藉大罷免進行大造謠，同時掌握行政資源及媒體，持續撕裂社會，導致兩敗俱傷。