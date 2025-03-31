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專家談罷免要成功 仍屬艱困政治工程

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
台灣民意基金會董事長游盈隆表示，推動罷免要能成功，是非常艱困的政治工程。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆表示，推動罷免要能成功，是非常艱困的政治工程。圖／聯合報系資料照片

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，就台灣整體政治氣候來說，大罷免已經野火燎原，雖然聲勢在上揚，卻不代表民進黨已經取得這場戰役的勝利，推動罷免要能成功，是非常艱困的政治工程；但從現階段看，國民黨應該感覺到很大壓力。

東華大學教授施正鋒則說，聯合報最新民調結果，反映的差不多是大選基本盤，社會瀰漫對政黨不滿意的氛圍，民進黨沒有執政的柔軟手段，卻動用媒體造勢和側翼動員把在野黨打成敵人。

游盈隆表示，大罷免聲勢鵲起，不代表民進黨已經贏得這場罷免戰役的勝利；罷免案進入第二階段，未來仍考驗罷免團體的組織動員、資源投入和文宣訴求，而身兼民進黨主席的賴總統迄今尚未公開呼籲支持罷免全國的國民黨立委，這些都是未來存在的變數。

游盈隆則說，近七年以來，台灣選民普遍對主要政黨有不同程度的失望，選民反應冷淡，國民黨應該要有警覺性，雖然掌握國會席次和地方首長的多數，但實際社會基礎不穩。

游盈隆 罷免

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