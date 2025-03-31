學者：大罷免若開戰 國家極度分裂

本報民調顯示國人對藍綠白三黨都不滿，學者認為，現在因為大罷免，兩派不同意見的人已經開戰，包括賴清德總統本人也選擇跟反對黨對做，現在誰來勸都沒有用，「一定要打個輸贏」，政府未來走向也只能等新民意結果出爐，才能縫合社會裂痕。

文化大學國家發展暨大陸問題研究所兼任教授曲兆祥指出，七成選民都有既有政黨認同，經計算下來，其實聯合報的民調非常準確，支持及反對大罷免的恰好就是綠及藍白既有支持者分別加上一半的中間選民票數，也就是一半以上都是反對大罷免的。

曲兆祥分析，賴總統已經上任十個月，現在明確就是支持大罷免並跟反對黨對著幹，反對黨不可能跟著同意，所以雙方就是「開戰」，這誰來勸都沒有用，「一定要打個輸贏」，要待結果出爐才能有新作法；不過，真正準確情況還是要待正式成案後針對特定區域做民調，情況才能較明朗。

警察大學公共安全學系教授董立文認為，賴總統上任後施政變得很困難，杯葛已經太超過，會讓民眾懷疑到底是在制衡還是杯葛，才會發生如今「檢視在野黨」的現象；其實綜合各家民調來看，贊成或反對大罷免就是一半一半，台灣確實處在極度分裂社會，不過罷免只要一半民意支持就夠了。

董立文表示，現在賴清德也不能做什麼，因為大罷免本身就是一個民意的重新投票，這過程中不可能去當全民總統，否則會有兩邊都不討好的狀況，所以只能等到結果出爐來重新檢視民意，並再來縫合社會裂痕，並追求國內新的共識。