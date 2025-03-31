聯合報民調／4成7民眾反對大罷免 4成3贊成

本報民意調查發現，民眾對於國會對立的歸因分歧，三成五批評民進黨未尊重新民意，四成二怪罪在野黨過度杯葛；對於大罷免立委行動，四成三民眾贊成，四成七反對，看法也兩極化。

國會對立主因 看法相當分歧

代表民意、監督行政是憲法賦予立法機關重要職權，然而調查顯示，面對當前「朝小野大」的政治局勢，民眾對於國會對立的主因看法相當分歧，有三成五民眾認為是因為民進黨未尊重新民意，但也有四成二的人覺得是在野黨過度杯葛政策所致，二成三無意見。

綠藍營支持者 各擁朝野政黨

至於藍白在野黨的監督表現，有四成八民眾表示不滿意，比率也高於滿意的四成二。

交叉分析發現，國會對立氛圍同樣延伸至民間。國民黨和民眾黨支持者中，各有七成三和六成六滿意在野黨監督民進黨的表現，且有六成八和六成三認為國會對立主因在於民進黨未尊重新民意；相反的，民進黨支持者則有八成一不滿意在野黨的監督表現，八成三認為問題根源是在野黨過度杯葛政策。

即便是政黨中立者，意見也呈現極化，有三成二滿意藍白監督表現，三成九不滿意。

調查還發現，民眾對目前部分政黨或公民團體所推動的大罷免立委行動，態度也很兩極，四成七反對，四成三贊成。其中民進黨支持者有七成六力挺大罷免立委，國民黨及民眾黨支持者則分別有七成七和六成一持反對立場，政黨中立者二成六贊成，四成九反對。

值得注意的是，贊成罷免行動的民眾有不同目標，細究其對象，三成八支持大罷免國民黨立委，僅二成六支持大罷免民進黨立委。

相對地，五成三不支持罷免國民黨立委，六成五不支持罷免民進黨立委。其中，民進黨支持者有七成六支持大罷免藍委，但國民黨和民眾黨支持者並不熱衷罷免議題，分別有六成九和六成二不支持大罷免綠委的想法。

民眾對大罷免立委的看法 製表／聯合報系民意調查中心

參與罷免支持者 綠大於藍白

對於這次大罷免立委，約百分之五的民眾表示已參與罷免連署，而如果選區立委的罷免案成案，有五成民眾表示會去投票，四成一的人不會去投，百分之九還未決定。

分析發現，民進黨支持者中有一成一表示有參與罷免連署，七成三表示會去參與罷免投票，參與大罷免立委的熱度明顯高於藍白支持者。

這次調查於三月十日至十三日晚間進行，成功訪問了一千零九十四位成年民眾，另六百九十四人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。