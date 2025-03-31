台中「人民是頭家」廟口登場 綠議員：罷免非私怨

中央社／ 台中30日電

多名台中市議員舉辦的「人民是頭家」廟口開講活動，今天在西區德順宮登場。上百市民冒雨到場力挺，市議員們宣講強調，罷免不是私怨，希望立法院回歸專業。

民進黨台中市議員江肇國、鄭功進、陳雅惠、黃守達等人今天參加在西區德順宮舉辦「人民是頭家」的廟口開講，儘管天候不佳，上百市民仍冒雨到場力挺，多區的罷免團體也到場聲援。

江肇國指出，藍白聯手強行通過國會擴權法案、修惡法、凍刪預算，嚴重破壞憲政制度，「讓行政院不能做事，監察院不能開門，讓國家運作整個卡住」。他說，人民不是4年才當一次頭家，每天都有監督與行動的權利，罷免更不是政黨惡鬥，是為了台灣的未來在自救。

國民黨籍立委羅廷瑋透過文字回應，無論是過去擔任基層民意代表，還是現在擔任立法委員，都是以民眾的需求優先，做事也從來不看黨派，關注的是政府的政策與福利是不是有利於民眾，及民眾的需求有沒有被聽見、被照顧，還有地方建設有沒有推進。

他說，這些才是真正應該被關心的事情。他強調會繼續把重心放在民眾需要的地方，全力以赴做好每件台中市民需要的事。

罷免

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