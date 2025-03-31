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學者：不同陣營對立升高 台灣不幸

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
中山大學政治所榮譽退休教授廖達琪。圖／聯合報系資料照片
中山大學政治所榮譽退休教授廖達琪。圖／聯合報系資料照片

針對本報最新民調，政黨支持度呈現兩極化，學者皆認為是嚴重警訊，不同陣營對立情緒升高，對於社會整合來說是一大問題，甚至連小黨也被牽扯其中，實屬台灣不幸。另外，執政黨藉由政黨惡鬥鞏固基本盤，未來也無助於爭取中間選民、過半民意支持。

中山大學政治所榮譽退休教授廖達琪表示，民意原本傾向不支持大罷免，現在看起來差距有拉近趨勢，執政黨近期舉辦政策說明會，某種程度來說有在助長罷免，儘管很多資訊不見得完全準確，但是基於民主的資訊不對稱，即便執政黨沒有得到好處，民眾也不滿意在野黨表現，尤其對於後者來說，絕對是很大的警訊。

廖達琪舉例，國民黨作為在野陣營的最大龍頭，先前祭出反廢死、反戒嚴等公投案，但對比執政黨哭窮，沒有錢買衛生紙，「這件事情民眾聽得懂」，在野黨顯然沒有好的論述，導致長期處於挨打的地位；執政黨享有輿論與媒體的資源，目前可說是有攻城掠地的效果。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，同意罷免的比率高達四成以上，對藍營來說是很大的威脅，因為綠營已經主導輿論氛圍，不利於反罷免訴求。

罷免

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