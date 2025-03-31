聯合報民調／政黨及立委表現 逾半國人對藍綠白都感到失望

本報民意調查發現，民眾對三大黨及政黨立委表現感到失望，不滿意度皆過半。

藍不滿意度 五成八最高

調查發現，逾半民眾不滿意藍綠白三個主流政黨的表現，其中，以國民黨不滿意度五成八最高，五成四不滿意民眾黨，不滿意民進黨的人也達五成二；另一方面，各政黨的好評不到四成，三成七滿意民進黨的表現，國民黨及民眾黨的表現則獲得三成左右民眾肯定。交叉分析發現，肯定各政黨表現者，以各黨表態支持者居多，其中民進黨支持者有七成六肯定民進黨表現，民眾黨支持者也有七成二滿意民眾黨的表現，國民黨支持者滿意度為六成四。

賴主席不滿意度 四成六

除了政黨整體表現評價低落，民眾對於藍綠白三黨立委的表現也以負面評價居多，五成五不滿意國民黨立委的表現，不滿意民進黨和民眾黨立委表現者則各占五成一，負評全部超過五成；另一方面，好評以民進黨立委最高，但滿意度只有三成九，國民黨及民眾黨立委的表現則分獲三成六及三成五民眾肯定。

分析顯示，藍綠白三黨立委的表現都獲得七成以上各自政黨支持者的肯定，七成五民進黨支持者滿意民進黨立委表現，國民黨和民眾黨立委的表現則分獲七成二藍白支持者的好評。

民進黨 資料來源／聯合報系民意調查中心、中選會

調查發現，民眾對朱立倫擔任國民黨主席表現的好評最低，滿意度只有二成四，六成一不滿意朱主席的表現，不滿意比率高於其他兩黨主席。即便是國民黨支持者，對於朱主席的看法也很分歧，滿意和不滿意比率各占四成七。

柯文哲甫交棒民眾黨主席一職給黃國昌，對於柯文哲和黃國昌先後擔任民眾黨主席的表現，不滿意的民眾都占五成一，三成六肯定柯文哲之前擔任民眾黨主席的表現，三成一肯定黃國昌。民眾黨支持者有八成二滿意柯文哲任主席的表現，高於黃國昌的六成九。

民進黨賴清德主席的滿意度是三黨中最高，但四成六不滿意，仍比好評多了三個百分點，一成一無意見。賴主席的表現獲八成二民進黨支持者的好評，藍白支持者則是八成左右不滿意賴的表現，至於政黨中立民眾，三成三滿意賴主席的表現，三成九不滿意。

五成認為 白營失創黨理想

政黨印象方面，對兩岸政策，四成六民眾認為國民黨立場過於親中，三成七覺得是民進黨抹紅，一成八無意見。柯文哲目前有多個官司審理中，有五成民眾認為民眾黨已失去當初創黨的理想，但也有三成四的人不同意這個看法。至於台灣有沒有讓藍綠以外其他政黨長期發展的空間？五成七的民眾認為沒有，三成三的人對第三政黨的存在仍抱持希望。藍綠白三黨支持者，都有過半數認為第三政黨在台灣無發展空間，覺得有發展空間者不到四成。