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初選暖身賽？藍議員批新北宣講「人民被當工具」 曝現場座位空一片

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨今在新北市板橋第二體育場舉辦「人民是頭家」政策說明會，行政院長卓榮泰壓軸上台，但當他在台上宣講時，中後段民眾已經陸續離席，板凳座位空了一大片。記者林俊良／攝影
民進黨今在新北市板橋第二體育場舉辦「人民是頭家」政策說明會，行政院長卓榮泰壓軸上台，但當他在台上宣講時，中後段民眾已經陸續離席，板凳座位空了一大片。記者林俊良／攝影

民進黨中央黨部在新北舉辦「人民是頭家」政策宣講會，國民黨新北3名市議員批評，本該中立的行政院部會首長來助講，卻為罷免連署拉抬，且今日活動淪為秘書長林右昌、立委蘇巧慧初選暖身賽，顯示民眾被執政黨當工具濫用。

民進黨在新北板橋第二運動場舉辦政策宣講會，先是黨中央動員不力座位沒坐滿，又出現在場鄉親對著蘇巧慧喊「縣長好」，卻對林右昌喊「秘書長好」的尷尬場面。陳偉杰批評，民進黨高層把新北市民當工具，用遊覽車載來載去，灌輸妖魔化在野黨假訊息；本該中立的行政院部會首長助講，拉抬罷免連署，黨政不分加上濫用行政資源，還以「人民是頭家」為名，實在諷刺又反智。

新北市議員蔡淑君則說，執政黨辦群眾活動攻擊在野黨很荒謬，活動前還傳出議員要以3成得票數為責任額助攻罷免，罔顧真實民意的績效要求顯得更加可笑，民眾都重感情又善良，可惜被執政黨濫用了，今天這場活動淪為蘇巧慧和林右昌的人氣比拚和初選暖身賽，多數鄉親保持觀望，因為執政黨推動罷免根本缺乏正當性。

新北市議員白珮茹強調，國民黨立委在新北大多是資深服務、深耕基層廣受好評，民進黨眼見二階連署難度太高，就只能散播仇恨、加碼行政資源，花大錢動員為罷免團體服務，「用遊覽車載人出來簽名，這樣的罷免有意義嗎？」，民主就是少數服從多數，賴清德不但是少數總統，執政黨在國會又未能過半，真實的民意不如執政黨的心意就掀桌搞罷免，還說人民是頭家 ? 難怪活動現場都坐不滿，所謂惡罷終究會失敗。

至於行政院長卓榮泰今致詞稱，新北市長侯友宜說道路經費不夠，質疑侯市府沒收到補助款，是忙於選務、忘了地方。新北新聞局長李利貞回應，立法院沒有刪除或凍結地方補助款，不曉得為何中央要先拿地方建設開刀？如果卓榮泰真心重視地方建設，就應照已核定計劃執行，不要只是演講時掛嘴邊，且大選一年多前已結束，卓榮泰才是錯把國政當選務。

民進黨今在新北市板橋第二體育場舉辦「人民是頭家」政策說明會，行政院長卓榮泰猛轟國民黨與民眾黨聯手刪除預算，導致國家運作面臨嚴重困難，危及國家安全與發展。記者林俊良／攝影
民進黨今在新北市板橋第二體育場舉辦「人民是頭家」政策說明會，行政院長卓榮泰猛轟國民黨與民眾黨聯手刪除預算，導致國家運作面臨嚴重困難，危及國家安全與發展。記者林俊良／攝影

國民黨 林右昌 民進黨 罷免 蘇巧慧

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