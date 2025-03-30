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影／南投罷免辦歡送會 八炯助講宣布1事高呼「陳之漢 我來了」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投罷免立委馬文君、游顥的公民團體今舉辦「游頭馬面歡送會」，網紅八炯到場助講，他宣布419將在凱道舉辦反共大遊行。記者賴香珊／攝影
南投罷免立委馬文君、游顥的公民團體今舉辦「游頭馬面歡送會」，網紅八炯到場助講，他宣布419將在凱道舉辦反共大遊行。記者賴香珊／攝影

南投縣國民黨立委馬文君、游顥罷免進入二階連署，罷馬、罷游團體今下午在埔里恒吉宮媽祖廟停車場，舉辦「南投游頭馬面歡送會」，網紅八炯到場助講，為大罷免添柴火，並宣布419在凱道辦反共大遊行，並高呼「陳之漢，我來了！」

南投與花蓮一樣被視為是藍營鐵票倉、綠營艱困選區，罷免藍委難度高，但花蓮近期因立委傅崐萁家遭搜索、退休老師「葉霸」葉春蓮遭驅趕等事件，罷傅聲勢漸漲，網紅八炯也返鄉全力推動罷傅，他今天更到南投助講，為大罷免添柴火。

網紅八炯在上台助講前受訪指出，南投和花蓮都是艱困選區，雖然同樣是偏鄉、鄉下地方，但他研究過先前南投縣長選舉，綠營曾在選戰中拿下近4成選票，反觀花蓮從未突破3成，足見南投人只要團結，罷免成功的希望是比花蓮還要大。

八炯也強調，很多人說大陸是內地，實際上，「台灣的內地是南投」，所以他今天專程到南投助講，就是希望喚醒南投人的勇氣，鼓勵南投人要團結起來。他也在現場與支持罷馬、罷游群眾大方合影，或為他們在旗幟、看板、帽子上簽名留念。

網紅八炯一上台就直接宣傳，他將於4月19日將於凱達格蘭大道舉辦「反共大遊行」，挑明這場遊行就是為了2019年舉辦「反紅媒遊行」的時任時代力量立委、現任民眾黨主席黃國昌和「館長」陳之漢所辦的，並高呼「陳之漢，我來了！」

他進一步表示，419將呼籲修法驅離像亞亞、小薇、恩綺這類的舔共陸配，但修法不容易，要先罷免親共立委；而這次更不是藍綠對抗，不要中了共產黨的計謀，是中華民國派與台派要攜手滅共，以確保台澎金馬也就是中華民國的國家主權。

南投罷免立委馬文君、游顥的公民團體今舉辦「游頭馬面歡送會」，網紅八炯到場助講，不少支持者找他簽名。記者賴香珊／攝影
南投罷免立委馬文君、游顥的公民團體今舉辦「游頭馬面歡送會」，網紅八炯到場助講，不少支持者找他簽名。記者賴香珊／攝影
南投罷免立委馬文君、游顥的公民團體今舉辦「游頭馬面歡送會」，網紅八炯到場助講，鼓勵南投人要團結起來。記者賴香珊／攝影
南投罷免立委馬文君、游顥的公民團體今舉辦「游頭馬面歡送會」，網紅八炯到場助講，鼓勵南投人要團結起來。記者賴香珊／攝影
南投罷免立委馬文君、游顥的公民團體今舉辦「游頭馬面歡送會」，網紅八炯到場助講，他宣布419將在凱道舉辦反共大遊行。記者賴香珊／攝影
南投罷免立委馬文君、游顥的公民團體今舉辦「游頭馬面歡送會」，網紅八炯到場助講，他宣布419將在凱道舉辦反共大遊行。記者賴香珊／攝影
南投罷免立委馬文君、游顥的公民團體今舉辦「游頭馬面歡送會」，網紅八炯到場助講，不少支持者與他合影。記者賴香珊／攝影
南投罷免立委馬文君、游顥的公民團體今舉辦「游頭馬面歡送會」，網紅八炯到場助講，不少支持者與他合影。記者賴香珊／攝影
南投罷免立委馬文君、游顥的公民團體今舉辦「游頭馬面歡送會」，網紅八炯到場助講，他宣布419將在凱道舉辦反共大遊行。記者賴香珊／攝影
南投罷免立委馬文君、游顥的公民團體今舉辦「游頭馬面歡送會」，網紅八炯到場助講，他宣布419將在凱道舉辦反共大遊行。記者賴香珊／攝影
南投罷免立委馬文君、游顥的公民團體今舉辦「游頭馬面歡送會」，網紅八炯到場助講，他宣布419將在凱道舉辦反共大遊行。記者賴香珊／攝影
南投罷免立委馬文君、游顥的公民團體今舉辦「游頭馬面歡送會」，網紅八炯到場助講，他宣布419將在凱道舉辦反共大遊行。記者賴香珊／攝影

傅崐萁 八炯 罷免 陳之漢

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