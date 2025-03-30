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影／沈伯洋遭黑衣男飆罵三字經 他還原現場質疑藍白煽動仇恨

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨立委沈伯洋今到南投罷免立委馬文君、游顥團體舉辦的「南投游頭馬面歡送會」宣講。記者賴香珊／攝影
民進黨立委沈伯洋今到南投罷免立委馬文君、游顥團體舉辦的「南投游頭馬面歡送會」宣講。記者賴香珊／攝影

民進黨立委沈伯洋今赴彰化、南投為罷免藍委宣講，在彰化卻遭黑衣人飆罵髒話，沈伯洋到南投宣講時還原現場狀況；他認為，他從政才1年，何以有如此大的仇恨，明顯是國民黨民眾黨不斷在地方煽動仇恨，呼籲地方別跟著藍白仇恨走。

罷免立委謝衣鳯團體今下午在溪湖鎮奉天宮廣場，舉辦「反共保台大團結」聯合大會，安排立法委員沈伯洋、政論節目主持人廖筱君、中台灣教授協會許維智等8人到場宣講，但傳出沈伯洋遭3名黑衣人飆罵髒話的衝突情形。

而沈伯洋結束彰化把罷免宣講後，立刻趕赴南投埔里參加罷免立委馬文君、游顥團體舉辦的「南投游頭馬面歡送會」，針對遭人開嗆飆罵，他到場面對媒體訪問時也還原當時現場，並質疑遭人飆罵，是「國民黨、民眾黨不斷在地方煽動仇恨」。

立委沈伯洋說，他到彰化走在往宣講會場路上時，幾個黑衣男子突從車內探出頭來，叫他的名字，跟他打招呼，他回應後，對方就對他爆粗口罵三字經。而他才從政一年，何以引起如此大的仇恨，明顯是國民黨、民眾黨不斷在地方煽動仇恨。

他表示，站出來要罷藍委的公民團體是愛這片土地，想矯正過度親中的問題，根本就不是仇恨，但藍白不斷強調罷免是仇恨動員，實際上在仇恨動員的是藍白兩黨。他呼籲，地方不要跟著國民黨、民眾黨去煽動仇恨，台灣也才會有對話空間。

此外，沈伯洋近期頻到罷免藍委場合宣講，他進一步提到，下周就是清明連假，不少人會返鄉，也是最重要可以簽罷免連署書的時候，須抓緊時間讓民眾願意在返鄉前或返鄉時挺身連署，這將是大罷免現階段要努力的最大方向。

民進黨立委沈伯洋今到南投罷免立委馬文君、游顥團體舉辦的「南投游頭馬面歡送會」宣講。記者賴香珊／攝影
民進黨立委沈伯洋今到南投罷免立委馬文君、游顥團體舉辦的「南投游頭馬面歡送會」宣講。記者賴香珊／攝影
民進黨立委沈伯洋今到南投罷免立委馬文君、游顥團體舉辦的「南投游頭馬面歡送會」宣講。記者賴香珊／攝影
民進黨立委沈伯洋今到南投罷免立委馬文君、游顥團體舉辦的「南投游頭馬面歡送會」宣講。記者賴香珊／攝影

國民黨 民眾黨 沈伯洋 罷免 馬文君

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