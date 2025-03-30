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大罷免宣講移師雲林 曹興誠感冒缺席、王義川炒熱全場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委王義川和群眾互動式的宣講，炒熱現場氣氛。記者蔡維斌／攝影
立委王義川和群眾互動式的宣講，炒熱現場氣氛。記者蔡維斌／攝影

罷免「雲林拔釘」宣講今天移師雲林北港鎮，盡管天冷小雨，主講者之一的聯電董事長曹興誠又因感冒臨時取消行程未出席，但改由名嘴立委王義川接替上場依舊炒熱全場氣氛，包括立委劉建國、資深媒體人廖筱君、黃清龍及幾位教授輪番抨擊國會亂象及藍白親共作為，強調只有罷免才能「反共護國」。

雲林拔釘罷團發起的罷免立委丁學忠，第2階已突破萬人連署，今天邀請「反共護台志工聯盟」發起人也是聯電董事長曹興誠到雲林舉辦反共護台雲林同行大宣講，盡管天雨寒冷但仍吸引來自各鄉鎮民眾參加。

包括資深媒體人廖筱君媒、黃清龍、演員陳慕義、總統資政沈國榮、李茂盛及教授許維智評論員、楊聰榮等人輪番上台宣講，以藍白利用國會亂台，尤其多位親共立委亂刪國防外交預算，附和中共的種種作為，已危及台灣安全。

他們強調罷免這些亂國害民的立委，救國家於危亡，每個人手中的一票就是守護台灣民主自由最好的武器，大家一定要勇敢站出來參加罷免行動。立委劉建國更以親身經歷在立院遭受國民黨胡亂凍刪預算的作為，向選民訴求罷免的重要。

演講者強調，丁學忠附和親共的傅崑萁，所以應予罷免，不能以他只是新立委為理由就不能罷免，為國家民民主，罷免行動一定要成功。

最後由立委王義川壓軸演講，他強調很多人怕得罪人不敢「明罷」，但大家想想為何那麼多年輕志工不惜遭到辱罵欺壓仍願意站出來，所為為何？既然怕得罪人，大家可異地連署，他教大家可到鄰近的嘉義找立委蔡易餘連署，就沒人會知道，「無聲最大聲！」中共滲透無所不在，這次罷免說不定是台灣最後一次選舉，他深信台灣沈默的大眾，會用罷免票來表達護台決心。

大罷免宣講會場上有民眾現場簽署罷免連署書。記者蔡維斌／攝影
大罷免宣講會場上有民眾現場簽署罷免連署書。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國和雲林海線民進黨公職人員參加宣講。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國和雲林海線民進黨公職人員參加宣講。記者蔡維斌／攝影
大罷免宣講今天移師雲林，來自各鄉鎮民眾前往聆聽。記者蔡維斌／攝影
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媒體人廖筱君回到故鄉雲林參加罷免大宣講。記者蔡維斌／攝影
媒體人廖筱君回到故鄉雲林參加罷免大宣講。記者蔡維斌／攝影
大罷免宣講會上演講者一定合唱罷免歌。記者蔡維斌／攝影
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國民黨 曹興誠 王義川 罷免

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