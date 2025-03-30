大罷免宣講移師雲林 曹興誠感冒缺席、王義川炒熱全場

大罷免「雲林拔釘」宣講今天移師雲林北港鎮，盡管天冷小雨，主講者之一的聯電董事長曹興誠又因感冒臨時取消行程未出席，但改由名嘴立委王義川接替上場依舊炒熱全場氣氛，包括立委劉建國、資深媒體人廖筱君、黃清龍及幾位教授輪番抨擊國會亂象及藍白親共作為，強調只有罷免才能「反共護國」。

雲林拔釘罷團發起的罷免立委丁學忠，第2階已突破萬人連署，今天邀請「反共護台志工聯盟」發起人也是聯電董事長曹興誠到雲林舉辦反共護台雲林同行大宣講，盡管天雨寒冷但仍吸引來自各鄉鎮民眾參加。

包括資深媒體人廖筱君媒、黃清龍、演員陳慕義、總統資政沈國榮、李茂盛及教授許維智評論員、楊聰榮等人輪番上台宣講，以藍白利用國會亂台，尤其多位親共立委亂刪國防外交預算，附和中共的種種作為，已危及台灣安全。

他們強調罷免這些亂國害民的立委，救國家於危亡，每個人手中的一票就是守護台灣民主自由最好的武器，大家一定要勇敢站出來參加罷免行動。立委劉建國更以親身經歷在立院遭受國民黨胡亂凍刪預算的作為，向選民訴求罷免的重要。

演講者強調，丁學忠附和親共的傅崑萁，所以應予罷免，不能以他只是新立委為理由就不能罷免，為國家民民主，罷免行動一定要成功。