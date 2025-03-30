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「拐杖敲桌練習當院長」朱立倫指綠營大罷免原因 目的是換掉韓國瑜

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨今天在內湖舉辦還錢於民說明會，黨主席朱立倫、市長蔣萬安到場力挺立委李彥秀。記者林麗玉／攝影
國民黨今天在內湖舉辦還錢於民說明會，黨主席朱立倫、市長蔣萬安到場力挺立委李彥秀。記者林麗玉／攝影

反制大罷免國民黨今天在內湖舉辦還錢於民說明會，黨主席朱立倫、市長蔣萬安到場力挺立委李彥秀。朱說，綠大罷免原因是「民進黨不能輸」，目的是要換掉立法院長韓國瑜，民進黨總召柯建銘用拐杖敲桌子已在練習當院長，絕不能讓柯建銘得逞。

蔣萬安今天出席政策說明會力挺李彥秀，細數李在中央協助台北施政，包括汐東線上周正式動工，就是因為李彥秀跟市府的共同努力；還有市府這兩年大都更時代，平均一年都市更新核報案件數，是過去八年平均一年的兩倍，也是有李彥秀在中央協助都更條例修法，讓原建築容積的適用範圍擴大。

蔣還提到，里長關心的成美橋以東，從原本工業區土地使用分區可以變成產業生活專區，讓相關更新條件放寬，對於未來整體發展更有彈性，中央已經正式核定，都是對內湖地區的利多好消息，也是李彥秀與台北隊拚出的好結果。

朱立倫說，國民黨立委才做一年，民進黨就發動罷免，全世界找不到一個民主國家會發動這樣的大罷免，也沒有聽過執政黨會去罷免在野黨，只有一個原因就是「民進黨不能輸」，很多民進黨前輩也完全不能接受今天的賴清德、今天的民進黨這樣墮落，竟然墮落到輸了不甘願，輸了就發動大罷免，惡性循環下去，這是民主之恥。

朱也提到，台灣民主前輩也不敢相信，言論自由是台灣最驕傲的，還記得賴清德總統在當國大、立委時，還可以舉台獨萬歲的牌子，依照我們的憲法，賴當年是要顛覆、消滅中華民國，但沒有人去把他抓起來、也沒有人趕他出去，是因為尊重言論自由，不過30年之後，變成台灣言論沒有自由，要思想管制、要言論管制，這是民主的大倒退。

朱說，今天民進黨要罷免李彥秀、國民黨立委，最大理由本來說是修改財劃法，不過現在愈講愈不通，因台北市一年可以多461億元，等同每一年每一位台北市民可以多2萬元，所以民進黨這兩天改變戰略，提早開始抹紅，去年基隆市長謝國樑罷免案時，民進黨稱謝國樑繼續當市長，共軍就會在基隆港登陸；所以明年蔣萬安市長拚連任，選舉時民進黨就會說，台北的松山機場就會開放給共軍登陸。

朱立倫呼籲，為了蔣萬安、為了台北市民，支持者一定要站出來投不同意罷免票。他最擔心的一件事，是許多人說支持李彥秀所以不會去投票，但如果不出來投票，就是支持民進黨，所以一定要站出來投不同意罷免票。

國民黨今天在內湖舉辦還錢於民說明會，黨主席朱立倫、市長蔣萬安到場力挺立委李彥秀。記者林麗玉／攝影
國民黨今天在內湖舉辦還錢於民說明會，黨主席朱立倫、市長蔣萬安到場力挺立委李彥秀。記者林麗玉／攝影

國民黨 朱立倫 柯建銘 民進黨 罷免 賴清德

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