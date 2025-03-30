苗栗雙罷開「宮」 郭昱晴喊話：請讓自己變成一道光

苗栗縣泛藍營立委陳超明、邱鎮軍罷免案連署進入二階，罷免總部後龍鎮「大城宮」今天開宮，立委郭昱晴引用印度詩人泰戈爾的一句話「請讓自己變成一道光」，苗栗不會困難。

罷團「苗栗國立委聯合罷免連線」今天在後龍鎮大城宮罷免總部，舉辦雙罷開宮活動，立委郭昱晴、客委會前主委楊長鎮、苗栗縣頭份市前市長徐定禎、縣議員曾玟學、陳光軒等人到場宣講，痛批藍白國會擴權、顛覆憲法法庭，及亂刪預算，不是因為立委選輸，而是悖離民意，才提罷免案。

郭昱晴說，藍白仗著人數優勢，不知道會不會背著、甚至明著要去跟中國簽和平協議，台灣就變成香港了，可以接受嗎？我們都不清楚，當所有人拿著中國的好處正在顛覆台灣，從立法院開始，請幫幫她，成為51戰隊的後盾，51戰隊也會成為所有罷團的後盾，互相支援、互相守護。

她指出，可能很多人認為苗栗很辛苦，苗栗很困難，她很喜歡泰戈爾的一句話「請讓自己變成一道光」，因為你不知道在黑暗裡，有人因為你的光找到了自己，因為相信你而相信自己。