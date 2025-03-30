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罷藍委宣講 沈伯洋：反戒嚴公投「就是要讓中共打過來」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
民進黨立法委員沈伯洋到彰化縣溪湖鎮奉天宮廣場演講。記者簡慧珍／攝影
民進黨立法委員沈伯洋到彰化縣溪湖鎮奉天宮廣場演講。記者簡慧珍／攝影

罷免立委謝衣鳯團體今舉辦「反共保台大團結」宣講，立委沈伯洋等人強調國民黨立委提案反戒嚴公投，一旦通過，兩年內不能宣布戒嚴「就是要中國打過來」台灣人民應看到國民黨出賣國家，所以要支持「大罷免」。

彰化縣謝衣鳯罷團今下午在溪湖鎮奉天宮廣場，舉辦「反共保台大團結」聯合大會，安排立法委員沈伯洋、政論節目主持人廖筱君、中台灣教授協會許維智等8人到場演講，罷免徐巧芯領銜人曹興誠因故未出席。

沈伯洋表示，大罷免連署書要夾報被拒，新北等連署站被動手，大罷免二階連署現在靠陸戰，請大家多去連署站，人多一點就沒人敢威脅；國民、民眾兩黨的特色跟共產黨沒兩樣，自己做什麼事就說別人在做，自己仇恨動員卻說民進黨和罷團仇恨動員，其實就是國民黨在地方煽動仇恨。

沈伯洋又說，國民、民眾兩黨先擴張國會權力、廢憲法法庭、砍2000多億元算、通過財政劃分法每年從中央拿3700億元給地方政府，都讓中央政府陷入無法運作，這樣下去台灣在2、3年會毀滅，而國民、民眾兩黨提案通過反戒嚴公投，就是要中國打過來，因為通過公投後的兩年不能宣布戒 嚴，中國打過來，賴清德就不能宣布戒嚴。

廖筱君接著上場指出，60天要達到二階連署2萬8千人很「硬斗」但非成功不可，因為國民黨立委徐巧芯、葉元之、王鴻薇乃至謝衣鳯都是中共2.0版，台灣現在有多少國民黨的共黨產地下黨員潛伏，國民黨跟新黨、統促黨都是贊成兩岸統一，這些黨有什麼兩樣？

廖筱君也說到國民、民眾兩黨通過反戒嚴法公投提案，故意讓三軍統帥賴清德總統無法在戰爭時無法宣布戒嚴，國民黨毀憲亂政，必須靠民進黨撥亂反正，所以謝衣鳯聽傅崐萁的話，傅崐萁聽中國的話，大家不要被謝衣鳯平日服務績效騙了，每個人都要問謝「妳反共嗎？為什麼通過法案讓中國併吞台灣？為什麼支持傅崐萁？」

「反共保台大團結」聯合大會溪湖場旁邊設二階連署攤位，一直有民眾坐下寫連署書，在地黨公職人員透露有連署「責任配額」要達到自己本屆選舉得票數1/3，因此「壓力不小」根據中選會資料，謝衣鳯本屆得票數9萬7681票，二階連署門檻為2萬6719票。

「反共保台大團結」聯合大會溪湖場今天下午宣講。記者簡慧珍／攝影
「反共保台大團結」聯合大會溪湖場今天下午宣講。記者簡慧珍／攝影
參加「反共保台大團結」聯合大會溪湖場的民眾，舉旗高呼支持大罷免。記者簡慧珍／攝影
參加「反共保台大團結」聯合大會溪湖場的民眾，舉旗高呼支持大罷免。記者簡慧珍／攝影

傅崐萁 國民黨 徐巧芯 民進黨 沈伯洋 罷免 謝衣鳯

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