反對罷免高虹安！逾2000人戴「反罷保安帽」力挺 下雨也不減熱情

目前停職中的新竹市長高虹安和市議會議長許修睿今與多名竹市藍營、跨黨派議員、里長出席民眾黨舉辦的「人民要當家」活動，現場還有支持者自發性成為「反罷保安隊」戴上吸睛的「新竹反罷保安隊」帽子高喊反惡罷，呼籲新竹市民團結反對罷免高虹安。

雖然飄著細雨，但活動現場包括多位跨黨派議員、里長及超過二千名民眾都熱情響應，力挺高虹安，反對由民進黨立院黨團總召柯建銘一手主導的大罷免。

新竹市議長許修睿表示，民進黨歷經2022、2024年，市長與立委選舉的連續敗選，不反思為何在新竹市失去民心，反而想要透過罷免來奪回權力，高虹安與市府團隊上任以來傾聽基層聲音與市政表現有目共睹，呼籲市民團結反罷免。

現場小草張姓男子說，高虹安上任後推動電動公車、敬老愛心卡擴大使用、開辦自費疫苗補助等，讓銀髮族們出行與使用更方便，也更能感受到市府對長者的關心。

另位帶著小孩出席的陳姓民眾說，高虹安任內除了開工了許多校舍、通學步道外，也積極兌現承諾，推動落實居住事實查核、擴校增班、安心通學專車、學區檢討等，讓她感受到高虹安與市府團隊兌現政見承諾的誠意，也確實逐步在改善長久以來新竹市部分地區學區爆量的問題。

陳姓民眾說，高虹安上任以來積極推動市政，從交通建設、教育改革到社會福利政策，都持續落實，應該給市府團隊更多時間落實施政願景，而非倉促發動罷免。

罷免應該有正當理由，而非基於政治對立煽動仇恨進行鬥爭。他們認為，現任市府團隊的施政仍在穩步推動，應該以公平客觀的態度檢視市政成果，而非動輒發動罷免，造成社會對立。