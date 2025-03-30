高虹安久違現身！她直言罷免若過中央將派無民意市長 轟「勞民傷財 」

民眾黨今天在新竹天公壇舉辦第2場「人民要當家」宣講，許久未公開現身的新竹市長高虹安一到場，獲得支持者熱烈歡迎。高直言，罷免不僅勞民傷財，若她遭罷免，中央更將官派沒有民意基礎的市長來接收竹市，呼籲市民一起起身反對。

今宣講會現場湧入數百名支持者，場面熱烈。高虹安提到，這場宣講地點具有特殊意義，因為2022年市長選舉前的黃金周她曾在同一地點造勢，當時也是風雨交加，象徵從政之路從來不輕鬆。她也笑說自己雖然沒有「行政院的光劍」和「柯建銘的多功能拐杖」，但有真心支持的市民是最大力量。

高虹安表示，她曾向民眾黨前黨主席柯文哲請益如何當好市長，並採納柯的建議，以智慧化系統取代管考市政，也秉持柯「財政紀律」理念，市府團隊2年來替新竹市還債45億元，平均每位市民債務減少1萬元；同時推動多項市政建設，每1.2天就有一項工程開工或完工。

談到新竹棒球場，高虹安表示，她從就任前就邀請美國大聯盟場務專家來台檢視，專家點出棒球場有排水不良及土壤問題，當時就感覺「眉頭一皺，有點不對」。後來請另一位專家協助，結果發現結構設計上有重大缺失，覆土高度比原定增加一倍之多，對下方無梁板停車場構成安全威脅。

她指出，桃園平鎮停車場曾因類似結構問題塌陷，造成一死一傷的意外，面對這些問題，市府要求廠商提供安全結構設計計算書，但廠商不但拒絕，還提起訴訟要求保全證據，導致整修工程被迫延宕。

高虹安說，外界質疑她故意不去挖棒球場，將球場當提款機，事實是她「真的很認真想把棒球場趕快修好，趕快來打一場球」，但前市府已支付廠商9.5億元，而現在廠商還在打訴訟。對於有民進黨議員聲稱場內垃圾是「民國六七十年代國民黨留下的」，高虹安表示，發現的垃圾中「不只有2022年的台啤罐，還有2016年才有的飲料」，讓這些說法不攻自破。

她向市民承諾，市府團隊會繼續努力，「趕快把棒球場修復完成，還給大家12億應該要有的價值，再難一定都要做。」

高虹安也呼籲市民要共同反對罷免案。她警告，一旦罷免市長通過，由民進黨執政的中央會官派一個沒有民意基礎的市長來接收新竹市，「請問你願意嗎？」

她批評罷免案不僅要花市民公帑3500萬、勞民傷財，還伴隨一堆仇恨對不實的謠言漫天飛舞，懇求支持者發揮一傳十、十傳百的力量，一起在新竹反罷免，除二階要拒絕連署，若進到三階，也要一起出來投不同意罷免。