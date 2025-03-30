猛攻藍營！林右昌喊話「罷紅委」 劉世芳大談藍白砍租金補貼

民進黨今天在新北板橋辦大型造勢，勞動部長洪申翰、內政部長劉世芳等人輪番宣講。民進黨中央黨部秘書長林右昌也出席，他說，政黨可以競爭，但國家不能被犧牲，裡應外合是國家最大危機，此次許多藍營支持者站出來要罷免舔共、媚共的立委，這次不是罷藍尾，而是罷紅委。

林右昌對準國民黨立院總召傅崐萁猛攻，他說，他到花蓮宣講，曾聽挺藍的選民告訴他，唯有除禍害才可以讓國民黨正常。

劉世芳大聲疾呼，指租金補貼政策攸關百姓生活，預算絕對不能被砍。劉昨天在南部，今天在新北，持續大談租金補貼政策，她說，全台有75萬戶要申請300多億，200億被凍結，租金補貼能否正常發，情況堪慮。

在野立委與行政機關因總預算問題近來頻頻隔空交鋒，近期更因租屋補貼預算爭議再掀對立。行政機關指控在野黨刪減補貼，影響租屋族權益，民眾黨主席黃國昌昨發文反駁說，這是行政機關刻意造謠，質疑內閣成員毫無專業，讓「覆議內閣」淪為「造謠內閣」。

針對內政部聲稱「租金補貼已經發不出來」，民眾黨近日指出，內政部國土署仍有414億預算，即便總預算經立法院審查刪減2.73億、並凍結40億，只要內政部提出說明「國土計畫法」無法如期上路的原因，該筆預算即可解凍。國土署仍有371億可供發放，根本不存在補貼發不出的問題。