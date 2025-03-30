全台罷免潮！8綠委進二階連署 林右昌喊不捨「一席都不能少」

國民黨立委有35位立委進入二階連署，中選會指有新增8件立委罷免案進入二階連，國民黨市議員凌濤日前提前公布，為8名民進黨立委。民進黨秘書長林右昌說，為他們感到非常不值、不捨，黨中央會做後盾，一席都不能少。其中被點名進入二階的立委蘇巧慧則說，他們能做的是更謙虛傾聽民意，把自己事做好。

凌濤日前公布新增8位罷免名單，為新北蘇巧慧、張宏陸；台北市吳思瑤、吳沛憶；台中市蔡其昌、何欣純；原住民綠委陳瑩、伍麗華。

民進黨今在新北辦政策宣講，被問及綠委進入二階連署，蘇巧慧說，新北市有6位民進黨立委，有4位進入罷免第一階段當中，我們能夠做的是更謙虛傾聽民意，更認真的把自己的事做好，向人民證明真正的好立委，就是在國會有表現、在地方有成就，堅守民主的一方，堅守國會的秩序，這樣的立委應該要留下來，不適格的要踢出去。