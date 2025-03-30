快訊

趙少康嘆柯文哲「若當副手就沒事」 黃國昌：歷史已翻頁

鴻海輪值CEO完成交接…楊秋瑾接任 集團重點培訓女主管之一

緬甸地震死亡人數增加！30日午間已達1700人 3400人受傷、300人失蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

全台罷免潮！8綠委進二階連署 林右昌喊不捨「一席都不能少」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨今在新北辦政策宣講，秘書長林右昌出席。記者劉懿萱／攝影
民進黨今在新北辦政策宣講，秘書長林右昌出席。記者劉懿萱／攝影

國民黨立委有35位立委進入二階連署，中選會指有新增8件立委罷免案進入二階連，國民黨市議員凌濤日前提前公布，為8名民進黨立委。民進黨秘書長林右昌說，為他們感到非常不值、不捨，黨中央會做後盾，一席都不能少。其中被點名進入二階的立委蘇巧慧則說，他們能做的是更謙虛傾聽民意，把自己事做好。

凌濤日前公布新增8位罷免名單，為新北蘇巧慧、張宏陸；台北市吳思瑤、吳沛憶；台中市蔡其昌、何欣純；原住民綠委陳瑩、伍麗華。

民進黨今在新北辦政策宣講，被問及綠委進入二階連署，蘇巧慧說，新北市有6位民進黨立委，有4位進入罷免第一階段當中，我們能夠做的是更謙虛傾聽民意，更認真的把自己的事做好，向人民證明真正的好立委，就是在國會有表現、在地方有成就，堅守民主的一方，堅守國會的秩序，這樣的立委應該要留下來，不適格的要踢出去。

林右昌則表示，罷免民進黨立委，大家都知道是國民黨中央一手主導，不只是死亡連署數量、比例非常高，相信二階連署也有很多同樣抄名冊，這是不正義、不正當且不會被接受的程序，有8位民進黨立委通過一階連署，說實在為他們感到非常不值與不捨，黨中央會作為他們最堅實的後盾，這些優秀的立委，一定會把他們顧好護住，一席都不能少。

民進黨立委蘇巧慧。記者劉懿萱／攝影
民進黨立委蘇巧慧。記者劉懿萱／攝影

凌濤 國民黨 林右昌 民進黨 罷免

延伸閱讀

傳綠助攻罷免訂責任額掀基層反彈 林右昌：有心人見縫插針

綠新北造勢 蘇巧慧也到場…諷藍營「以罷制罷」是政治操作

市長暖身戰？林右昌、蘇巧慧同框新北宣講 問未來規劃兩人這樣說

代表總統贈匾三重玉京真法堂 林右昌籲團結守護民主

相關新聞

傳綠助攻罷免訂責任額掀基層反彈 林右昌：有心人見縫插針

大罷免浪潮來襲，有35名藍委通過一階連署。傳出民進黨黨內要求議員以該屆得票數3成為責任額，助攻罷免，引發黨內基層反彈。民進...

雨中登場…綠辦「人民是頭家」政策說明新北場 助罷團設攤推連署

民進黨今在新北市板橋第二體育場舉辦「人民是頭家」政策說明會，吸引不少民眾參與。除政策宣講，現場也有多組罷免立委的團體設攤...

高虹安久違現身！她直言罷免若過中央將派無民意市長 轟「勞民傷財 」

民眾黨今天在新竹天公壇舉辦第2場「人民要當家」宣講，許久未公開現身的新竹市長高虹安一到場，獲得支持者熱烈歡迎。高直言，罷...

猛攻藍營！林右昌喊話「罷紅委」 劉世芳大談藍白砍租金補貼

民進黨今天在新北板橋辦大型造勢，勞動部長洪申翰、內政部長劉世芳等人輪番宣講。民進黨中央黨部秘書長林右昌也出席，他說，政黨...

全台罷免潮！8綠委進二階連署 林右昌喊不捨「一席都不能少」

國民黨立委有35位立委進入二階連署，中選會指有新增8件立委罷免案進入二階連，國民黨市議員凌濤日前提前公布，為8名民進黨立...

闖藍活動被罵「混蛋」東社發言人：只是想跟朱立倫握手

國民黨立委徐巧芯、王鴻薇身陷罷免案，北市黨部今舉辦「還錢於民政策說明會」，台灣東社發言人陳財能今現身藍營的反罷免還錢於民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。