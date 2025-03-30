傳綠助攻罷免訂責任額掀基層反彈 林右昌：有心人見縫插針

大罷免浪潮來襲，有35名藍委通過一階連署。傳出民進黨黨內要求議員以該屆得票數3成為責任額，助攻罷免，引發黨內基層反彈。民進黨秘書長林右昌說，是有心人士見縫插針，破壞民進黨團結，並指要做公民團體最堅強後盾，除代收外，也希望把行政工作整理好後再交給罷團，減輕罷團負擔。

民進黨近期發動政策宣講衝刺第二階段連署收件，傳出本月口頭要求議員，以該屆得票數3成為責任額，蒐集連署收件，引發基層反彈。林右昌指，是有心人士見縫插針，破壞民進黨團結，實際上所有黨公職大家都非常努力，不只是在這個階段，之前大家都踴躍來協助，特別是在代收的部分，很多的民意代表都很早這樣做。

林說，收了這麼多連署書，應該讓參與連署的人知道他的寶貴的一份連署書，有正式交到相關罷免團體手上，罷免團體非常辛苦，所以民進黨黨公職大家多做，他們要做公民團體最堅強後盾，包括現在黨中央宣布5項工作事項，還有未來希望能遍地開花深入基層演講，更重要的是除了代收外，也希望能夠把行政工作整理好後再交給罷團，「我想這樣子可以減輕公民團體負擔，只要能夠的民進黨都會來做」。