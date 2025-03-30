聽新聞
0:00 / 0:00
雨中登場…綠辦「人民是頭家」政策說明新北場 助罷團設攤推連署
民進黨今在新北市板橋第二體育場舉辦「人民是頭家」政策說明會，吸引不少民眾參與。除政策宣講，現場也有多組罷免立委的團體設攤，綠營與罷團合流，相互助攻拉抬聲勢。
罷免國民黨立委葉元之的團體「板橋大刪元」表示，雖然天候不佳，但活動才剛開始半小時，連署攤位已陸續有民眾到場支持，氣氛熱絡，未受下雨影響。
此次參與擺攤包括推動葉元之、李彥秀、傅崐萁、賴士葆、羅明才、丁學中、張智倫、林德福、洪孟楷、林沛祥、廖先翔等立委罷免案的團體。這些團體指出，近期國會亂象多，藍營立委的擴權行為引發民怨，挺身推動罷免，希望透過民意展現不滿。
有些罷免團體對象的選區不在新北，甚至不在北部，出席擺攤目的是為了宣傳，也讓更多人知道他們的訴求。其中，罷免李彥秀的「港湖除秀」團體表示，雖然活動地點在新北市，罷免對象李彥秀的選區是台北內湖南港，因此這次擺攤主要是發揮宣傳作用，也可向親友推動連署。
新北板橋今天下著綿綿細雨，造勢預計下午3時登場，立委吳思瑤、民進黨發言人吳崢主持，新北6名區域綠委、勞動部長洪申翰、內政部長劉世芳、中央黨部秘書長林右昌、行政院長卓榮泰接連登台宣講。這是民進黨一系列宣講的壓軸，主辦單位力拚萬人到場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言