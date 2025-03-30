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雨中登場…綠辦「人民是頭家」政策說明新北場 助罷團設攤推連署

聯合報／ 記者劉懿萱張策／新北即時報導
新北板橋今天雨勢不斷，民眾仍熱情響應。記者張策／攝影
新北板橋今天雨勢不斷，民眾仍熱情響應。記者張策／攝影

民進黨今在新北市板橋第二體育場舉辦「人民是頭家」政策說明會，吸引不少民眾參與。除政策宣講，現場也有多組罷免立委的團體設攤，綠營與罷團合流，相互助攻拉抬聲勢。

罷免國民黨立委葉元之的團體「板橋大刪元」表示，雖然天候不佳，但活動才剛開始半小時，連署攤位已陸續有民眾到場支持，氣氛熱絡，未受下雨影響。

此次參與擺攤包括推動葉元之、李彥秀、傅崐萁、賴士葆、羅明才、丁學中、張智倫、林德福、洪孟楷、林沛祥、廖先翔等立委罷免案的團體。這些團體指出，近期國會亂象多，藍營立委的擴權行為引發民怨，挺身推動罷免，希望透過民意展現不滿。

有些罷免團體對象的選區不在新北，甚至不在北部，出席擺攤目的是為了宣傳，也讓更多人知道他們的訴求。其中，罷免李彥秀的「港湖除秀」團體表示，雖然活動地點在新北市，罷免對象李彥秀的選區是台北內湖南港，因此這次擺攤主要是發揮宣傳作用，也可向親友推動連署。

新北板橋今天下著綿綿細雨，造勢預計下午3時登場，立委吳思瑤、民進黨發言人吳崢主持，新北6名區域綠委、勞動部長洪申翰、內政部長劉世芳、中央黨部秘書長林右昌、行政院長卓榮泰接連登台宣講。這是民進黨一系列宣講的壓軸，主辦單位力拚萬人到場。

民進黨今在新北市板橋第二體育場舉辦「人民是頭家」政策說明會，除政策宣講，現場也有多組罷免立委的團體設攤，綠營與罷團合流，相互助攻拉抬聲勢。記者張策／攝影
民進黨今在新北市板橋第二體育場舉辦「人民是頭家」政策說明會，除政策宣講，現場也有多組罷免立委的團體設攤，綠營與罷團合流，相互助攻拉抬聲勢。記者張策／攝影
新北板橋今天雨勢不斷，民眾仍熱情響應。記者張策／攝影
新北板橋今天雨勢不斷，民眾仍熱情響應。記者張策／攝影
民進黨今在新北市板橋第二體育場舉辦「人民是頭家」政策說明會，除政策宣講，現場也有多組罷免立委的團體設攤，綠營與罷團合流，相互助攻拉抬聲勢。記者張策／攝影
民進黨今在新北市板橋第二體育場舉辦「人民是頭家」政策說明會，除政策宣講，現場也有多組罷免立委的團體設攤，綠營與罷團合流，相互助攻拉抬聲勢。記者張策／攝影

國民黨 民進黨 罷免

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