雨中登場…綠辦「人民是頭家」政策說明新北場 助罷團設攤推連署

民進黨今在新北市板橋第二體育場舉辦「人民是頭家」政策說明會，吸引不少民眾參與。除政策宣講，現場也有多組罷免立委的團體設攤，綠營與罷團合流，相互助攻拉抬聲勢。

罷免國民黨立委葉元之的團體「板橋大刪元」表示，雖然天候不佳，但活動才剛開始半小時，連署攤位已陸續有民眾到場支持，氣氛熱絡，未受下雨影響。

此次參與擺攤包括推動葉元之、李彥秀、傅崐萁、賴士葆、羅明才、丁學中、張智倫、林德福、洪孟楷、林沛祥、廖先翔等立委罷免案的團體。這些團體指出，近期國會亂象多，藍營立委的擴權行為引發民怨，挺身推動罷免，希望透過民意展現不滿。

有些罷免團體對象的選區不在新北，甚至不在北部，出席擺攤目的是為了宣傳，也讓更多人知道他們的訴求。其中，罷免李彥秀的「港湖除秀」團體表示，雖然活動地點在新北市，罷免對象李彥秀的選區是台北內湖南港，因此這次擺攤主要是發揮宣傳作用，也可向親友推動連署。