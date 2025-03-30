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海外台灣人參與罷免 洛杉磯匯集350份連署書

中央社／ 洛杉磯29日專電

洛杉磯台灣人社團最近設立據點，提供海外台灣人填寫罷免連署書，近2週匯集350份連署書，近日將寄回台灣。

洛杉磯聖東同鄉會自3月22日，連兩個週末在南加州多地設立臨時的罷免連署站，獲得迴響。志工李賢群說，這次罷免行動，不只熱衷政治的老一輩參與，估計有40%年輕人也出來，熱度超出預期。

在南加州留學的李姓學生表示，專程利用假日前來連署，最主要的動力是「我們不想要被中國統治」。她說，中國共產黨在立法院裡面，透過藍白陣營的立委，產生很大的影響力。

李同學分享在大學課堂上，發言時談到「我是台灣人」，經常面對中國學生嗆聲，跳出來向教授糾正說「她怎麼可以說台灣人，她是中國人。」

李姓留學生說，因為有這樣的經驗，更加體認到台灣應該更努力做好自己的本分，讓自己更強大，「像是立法院裡面的國防預算，一定要守下來。」

顏姓留學生說，會來參與連署，最重要的中心思想是「台灣不能消失」。他說：「我們不是民進黨的所有政策都支持，但國民黨與民眾黨掌握了國會多數，為了報復而推出許多不合理的法案，看得出來他們沒有為台灣好。」

罷免團體為了符合連署格式，現場由民眾以打字輸入個人資料之後，用印表機列印出來再由連署人簽名，確保資料符合規定，列印出來的連署書裝進信封之後，直接寄回台灣。

洛杉磯 罷免 連署書

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