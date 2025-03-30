藍委羅廷瑋遭昔大學老師痛罵 前中市財政局長羅仙法聲援

台中第六選區藍委羅廷瑋罷免案邁入二階連署，日前遭昔日吳姓大學老師投書媒體批評「當立委到處寄生、迷戀權力」。羅廷瑋的國小唐姓老師昨在臉書PO文聲援他，台東大學兼任教授羅仙法今也抨擊，該投書表面上是吳老師對自己昔日學生下筆規勸；實際上，是對民進黨傾心輸誠。

羅廷瑋昔日吳姓大學助理教授日前投書媒體，指羅廷瑋在大學課業不認真，常打瞌睡，在期末遭當掉，競選連任議員一年不到就挑戰立委，認為羅少年得志，的確不幸。

吳批評羅「不想被看不起、只想贏且到處寄生」的機會主義個性，甚至爆出耍官威的羅生門事件，認為羅「需要狠狠跌一跤」，並強調自己不是側翼，而是始終希望學生「越來越好」的老師。

台東大學兼任教授羅仙法過去曾擔任台中市財政局長，他今表示，監察、考試兩院盡是總統人馬，一旦司法被統治者收編，台灣就只剩下行政與立法兩權。如何面對人民的監督，端視統治者的心態。

羅仙法指出，賴總統搞大罷免，罷免國民黨立委，如果輸了，一如現狀，朝小野大，不會更壞；一旦贏了，民進黨以後就絲毫不受監督，賴總統可大權獨攬、恣意妄為。這個算盤，怎麼打都划算。更何況，指使全國公務系統搞大罷免，花的是公帑，圖的是民進黨及其黨員的私利，何樂而不為。

羅仙法強調，台灣何其不幸，賴總統搞大罷免，以圖帝業。身為老師，賣徒求榮，委身側翼，圖得不過是獨裁者的青睞而已，此舉不可取。

羅廷瑋的國小唐姓老師昨則PO文聲援羅，表示「真正的老師只會祝福學生去實現學生自己的理想，而不是想藉由一層關係去控制學生」，在風暴中站穩，初心就是你的羅盤。