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心結仍在？挺徐巧芯費鴻泰缺席 黃呂：該出來時就會出來

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯身陷罷免案，黨部今舉辦「還錢於民政策說明會」，黨主席朱立倫、市長蔣萬安、選區議員秦慧珠、詹為元等出席，卻不見前立委費鴻泰現身力挺。記者林麗玉／攝影
國民黨立委徐巧芯身陷罷免案，黨部今舉辦「還錢於民政策說明會」，黨主席朱立倫、市長蔣萬安、選區議員秦慧珠、詹為元等出席，卻不見前立委費鴻泰現身力挺。記者林麗玉／攝影

國民黨立委徐巧芯身陷罷免案，黨部今舉辦「還錢於民政策說明會」，黨主席朱立倫、市長蔣萬安、選區議員秦慧珠、詹為元等出席，卻不見前立委費鴻泰現身力挺。北市黨部主委黃呂錦茹表示，沒有特別找費來，「他(費)該出來時候，就會出來。」

徐巧芯身陷大罷免，最新一分民調，支持罷免徐巧芯為48.8％，不支持為45.8％，支持罷免高於不支持，國民黨北市黨部今天特別舉辦政策說明會，反制大罷免。儘管秦慧珠、徐巧芯今天同台化解先前「走火入魔說」，不錯徐巧芯先前立委初選時，曾被認為與前立委費鴻泰埋下心結，今天反制罷免活動仍不見費鴻泰現身力挺。

黃呂錦茹今天受訪表示，今天參加的對象是松山區第一季的壽星，黨部慶生會因為大罷免，所以也廣邀里長及地方組織幹部出席力挺。黃呂強調，今天沒有找費委員，大家都是自動自發來的，都是基層朋友，強調沒有特別找哪一位、哪一位。

媒體也追問黃呂，接下來會不會費鴻泰幫徐巧芯？黃呂表示，費是非常明理的人，都沒有口出惡言，甚至徐巧芯選舉的時候，費鴻泰的組織都有出來動員幫忙徐巧芯，國民黨是團結的國民黨，不允許初選發生的嫌隙被用來分化破壞。並強調「他(費)該出來的時候，就會出來」。

秦慧珠今天也幫兩人心結未解說話，秦說，費委員其實淡出地方很久了，費現在在一家上市公司當董事長，有非常好的工作，也非常忙碌，他在地方跑行程已經非常少，並不是說這個活動他不參加，而是很多地方活動他都很少出現，應該是非常忙碌，在他的企業打拚。

國民黨 徐巧芯 罷免 費鴻泰

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