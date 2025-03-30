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3點反制大罷免…朱立倫：挺徐巧芯王鴻薇就是支持蔣萬安

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
黨主席朱立倫今天上午出席還錢於民台北場政策說明會，包括台北市長蔣萬安、黨部主委黃呂錦茹、多位國民黨議員出席力挺身陷罷免案的立委王鴻薇、徐巧芯。記者林麗玉／攝影
黨主席朱立倫今天上午出席還錢於民台北場政策說明會，包括台北市長蔣萬安、黨部主委黃呂錦茹、多位國民黨議員出席力挺身陷罷免案的立委王鴻薇、徐巧芯。記者林麗玉／攝影

反制大罷免國民黨北市黨部今在松山區辦「還錢於民政策說明會」，黨主席朱立倫今提3點強調，指民進黨民主之恥、騙無可騙，現在罷免才二階就開始抹紅國民黨。籲大家力挺徐巧芯、王鴻薇，在北市就是支持蔣萬安、韓國瑜繼續帶領立法院。

朱立倫今天上午出席還錢於民台北場政策說明會，包括台北市長蔣萬安、黨部主委黃呂錦茹、多位國民黨議員出席力挺身陷罷免案的立委王鴻薇、徐巧芯。

朱立倫一開場提到，在這麼冷的天氣，有這麼多台北市民願意站出來「挺鴻薇、挺巧芯、挺萬安」，所以大家要站出來投票，反對大罷免、投下不同意票，就是力挺王鴻薇、徐巧芯、力挺所有國民黨委員，在台北市就是支持蔣萬安。

朱立倫今強調三點，質疑全世界任何一個民主國家，絕對找不到像民進黨發動大罷免，用這樣手段對付在野黨，這是「民主之恥」；第二，朱說，民進黨指控王鴻薇、徐巧芯、國民黨委員通過財劃法、嚴格監督預算，不過因通過財劃法，每年台北市可以多爭取到461億元，其實徐、王是台北市的大功臣，蔣萬安就可以拿這些錢好好建設台北。

朱立倫說，所以真正要罷免的，應該是民進黨反對財劃法、把這461億元給台北市的立委。批評民進黨完全顛倒是否，國民黨立委幫人民看緊荷包，應該要感謝國民黨的所有立委，包括徐王。

朱立倫也提到，第三，民進黨已經騙無可騙，最大的謊言是想要抹紅國民黨的立委，朱說，先前民進黨抹紅謝國樑，說只要謝當基隆市長，就會開放基隆港變成中共軍隊登陸地方，現在大罷免潮才到第二階段，民進黨也就開始抹紅國民黨立委。

朱立倫說，國民黨才是最愛台灣、最愛中華民國的政黨，國民黨捍衛中華民國、反對共產主義、也反對台獨害台灣，是為了捍衛中華民國、保護台灣。朱提到，現在民進黨抹紅國民黨，抹紅王鴻薇、徐巧芯已經是他們最後的一招，所以大家要站出來投票，反對大罷免、投下不同億票。

國民黨 朱立倫 民進黨 王鴻薇 罷免 蔣萬安

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