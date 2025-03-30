海外罷免連署加州灣區登場 台僑盼力挺台灣民主

美國公民團體「台美聯罷工作站」組織「美洲獅戰隊」於全美各大城市發起罷免連署行動，今天在加州灣區登場，湧入逾400人，完成逾350份連署。不少台僑受訪表示，對台灣政治情勢感到憂慮，盼能捍衛民主。

主辦單位「台美聯罷工作站」指出，全美各大城市的罷免連署行動匯聚了超過100名志工，足跡遍及北加州矽谷、洛杉磯、西雅圖、休士頓、達拉斯、大華府地區、芝加哥、紐約、聖地牙哥等超過20座城市，共舉辦逾60場連署活動。

今天活動在加州矽谷大城古柏迪諾（Cupertino）舉行，主辦單位為確保參與民眾安全，安排持槍安全人員全程鎮守，採取高規格的安全措施，過程順暢。

旅居美國20多年的黃巧琪表示，經由社群媒體得知有這場活動，過去一年，對台灣政治和立法院情勢感到焦慮，民主制度發展通常是走3步退2步，盼台灣不要倒退太多。

擔任志工的范錦宜說，民主得之不易要好好守護，希望群眾無論政黨傾向一起為台灣付出，也希望藉由這場活動讓台灣朋友知道，海外的朋友也在為台灣民主努力。

台僑孟建宏說，身為移民仍非常關心台灣情勢，畢竟那是出生成長的地方，台灣的國際地位和國際處境特殊，內部有國家認同問題，外部面臨中共挑釁，令他感到憂心。

主辦單位並指出，這場由公民自主發起的海外大罷免行動，不僅是一場政治運動，更是海外台灣人對故鄉深切關懷與民主信念的具體展現。台僑以行動證明，即使身處異鄉，仍心繫台灣，希望捍衛家鄉的自由與民主，也期盼全球台灣人響應這股力量。