【即時短評】如何展現基層動員力仍是大罷免戰勝負關鍵

大罷免持續，藍綠各有多案進入第二階段連署程序，可說是正式開戰。不過也因為是首次如此大規模、多件罷免案齊發，不要說民眾搞不清楚，就連民團、政黨自己都沒有如此經驗，如何罷免或反罷成功成為考驗，其中如何動員出基層能量更是關鍵。

罷免戰並非常規選舉，很多民眾根本不知道有要投票，有些民眾對於支持的立委甚至還直呼「我支持你！請放心，我絕對不會去投票」，讓立委差點昏倒，也哭笑不得。因此在非常規、資訊亂的情況下，如何催出鐵桿支持者投下同意或不同意票是首要考量。

以國民黨來說，前陣子頻走議題空戰，直到情況不樂觀遭黨內開嗆，才逐漸有一連串動作，包含以立委為首的各地問政說明會、以議題為主的「還錢於民」說明會等，近期也陸續深入到各縣市行政區層級的地方說明會，更深入基層，整體動員確實扭轉以往低迷氣勢。

相較於國民黨反制罷免，不少罷藍民團是頻於各大路口宣講、網路文宣開戰，結合線上線下總動員，甚至深入鄰里巷弄；民進黨及罷藍民團是幾乎秉持勢在必得決心開戰，國民黨不能只是防守、迴避或循序漸進，甚至有些區僅大砲高空轟炸，這恐終究難抵短刀小槍的綠營游擊隊。

事實上，國民黨組織非常綿密，從各鄰里、鄉鎮市區到地方縣市長具有龐大系統，甚至還有社團及眾多外圍組織支持，過去選舉到關鍵時刻更是從鄰里為單位動員各類聚會、各類固本會報，其中關鍵在於有無提早盤點及規畫，若能總動員，甚至設法吸引中間選民也加入反制罷免行列，相信可以讓多數藍委過關。

縱觀大罷免，其實已經有多項民調反映出民眾對無差別大罷免的反感，如今罷免民進黨立委也陸續進入第二階段，綠委們主張罷免藍委卻讓自身也陷入罷免危機，若在中間選民冷感情況下最後回歸政黨對決，藍委恐怕不是隨便就能罷掉的，若屆時反而有綠委遭罷免的話，恐怕是對發動大罷免的民進黨最大諷刺，屆時也將更加衝擊賴政府施政，民進黨是否能趁還未成案前即時止損，值得深思。