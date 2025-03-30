人民是頭家 林右昌：國民黨擴權濫權釀社會動盪
民進黨秘書長林右昌表示，今天在新北舉辦「人民是頭家」政策宣講會，主要是針對國民黨在國會擴權濫權，造成國會及社會動盪，民進黨有必要向人民做說明。
林右昌在立委李坤城、市議員陳啟能等人陪同下，贈送身兼民進黨主席的總統賴清德的匾額給三重玉京真法堂。
林右昌接受媒體聯訪時針對民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會一事表示，下鄉宣講最主要目的，是針對國民黨在國會擴權濫權，以及濫刪總預算，造成國會及社會的動盪，有必要向人民做說明。
他表示，立法院國民黨團總召傅崐萁讓國會運作的秩序被破壞，程序上不正義，甚至法案審查過程也不進行討論，這是違反民主的秩序和常態，是人民所無法接受的。
他強調，國民黨用政黨之力對民進黨立委發起惡意罷免，也看到名單有很多是死亡者連署，因此，國民黨對民進黨立委的罷免，完全是不正當的，應該要讓大家了解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言