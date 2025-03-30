人民是頭家 林右昌：國民黨擴權濫權釀社會動盪

民進黨秘書長林右昌表示，今天在新北舉辦「人民是頭家」政策宣講會，主要是針對國民黨在國會擴權濫權，造成國會及社會動盪，民進黨有必要向人民做說明。

林右昌在立委李坤城、市議員陳啟能等人陪同下，贈送身兼民進黨主席的總統賴清德的匾額給三重玉京真法堂。

林右昌接受媒體聯訪時針對民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會一事表示，下鄉宣講最主要目的，是針對國民黨在國會擴權濫權，以及濫刪總預算，造成國會及社會的動盪，有必要向人民做說明。

他表示，立法院國民黨團總召傅崐萁讓國會運作的秩序被破壞，程序上不正義，甚至法案審查過程也不進行討論，這是違反民主的秩序和常態，是人民所無法接受的。

他強調，國民黨用政黨之力對民進黨立委發起惡意罷免，也看到名單有很多是死亡者連署，因此，國民黨對民進黨立委的罷免，完全是不正當的，應該要讓大家了解。