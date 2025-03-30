快訊

羅志祥母罹阿茲海默症 醫：每天多吃這些食物「大腦可逆齡7.5歲」

「用嘴巴呼吸」壞處多 醫師示警：患某些種疾病機率可能大增

中職／桃園猿龍戰因雨延賽 猿隊連兩季開季首戰泡湯

綠訂責任額助攻罷免黨內傳雜音 民代求助罷團索連署書

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨近期不僅發動政策宣講衝刺第二階段連署收件，本月中更口頭要求議員以該屆得票數3成做為責任額，衝刺罷免連署。記者劉學聖／攝影
民進黨近期不僅發動政策宣講衝刺第二階段連署收件，本月中更口頭要求議員以該屆得票數3成做為責任額，衝刺罷免連署。記者劉學聖／攝影

罷免首戰罷藍民團告捷，民進黨近期不僅發動政策宣講衝刺第二階段連署收件，本月中更口頭要求議員以該屆得票數3成做為責任額，不少基層直呼「實在太晚講」，且不符基層實況、有勞逸不均問題，還傳出新竹某議員四處向罷免民團索取連署書，只為衝刺責任額。

罷免泛藍立委共35件進入二階連署，依法要在60天內搜集原選舉區選舉人總數10%以上的連署書，但連署情況卻不如綠營預期。據「反共護台志工聯盟」官網統計，目前僅葉元之、羅廷瑋、徐巧芯、李彥秀4名藍委進度達6成，被視為指標的國民黨團總召傅崐萁僅有38.7％。

據悉，民進黨本月中與全國各縣市議會黨團幹部開會後口頭設定目標，35席泛藍立委選區中，每位綠營議員須以2022的議員得票數3成作為連署責任額，目標是在4月中旬完成蒐集，儘管遭民進黨否認，但各地早已開始落實執行，引發黨內雜音，高比例指向黨中央太晚下令。

一名地方民代指出，許多議員早在大罷免初期就宣布將服務處作為罷免連署點，並請託樁腳頭人協助搜集，早將大批連署書送到罷團手上，黨中央下指令後，當初最積極的一群，反而成為手頭「庫存」最少的人。

由於責任在身，不少議員紛紛出招，不僅規劃行動連署站，也會趁清明連假、大港開唱期間「催票」。近期更有新竹某議員為衝刺責任件數，反過來向罷免民團索取連署書，更抱怨黨中央太晚說，導致負擔增加。

一名黨內人士認為，責任額的指令雖然立意良善，但實際執行後，卻與基層實況有所脫節，若未觀察各地情況做滾動修正，協助罷團達到第二階段的力道恐將減弱。

另名地方民代直指，罷免戰並非常規選舉，須催出鐵桿支持者出面簽連署，必要時也要仇恨動員，但支持自己的選民是否真想罷免泛藍立委是另一回事，拿得票數換算責任額稍欠妥當，且只有罷免藍委的選區有責任額，多少有勞逸不均的問題存在。

隨著二階連署即將邁入倒數30天，預估達標的選區卻有下修趨勢，對罷藍民團來說無疑是個警訊。

據悉，反共護台志工聯盟明天將舉行「民意開道、民主上路」記者會，啟動全台巡迴掃街行動，屆時將有數台「胖卡車」採游擊模式搜集連署書。此外，清明連假也被視為衝刺連署關鍵時機，罷團已借下4月2日路權，將在台北車站前「不斷電」宣傳返鄉祭祖、回家簽連署。

民進黨 罷免 議員 連署書

延伸閱讀

中市六選區罷羅廷瑋邁入二階連署 離門檻還差2.2萬份

全台大罷免民進黨高雄宣講 南部大咖全到齊

民進黨8立委籲高雄人團結意志大罷免 藍批惡罷

大罷免拚了 南市綠營鎖定返鄉掃墓、美食街、夜市擺攤

相關新聞

3點反制大罷免…朱立倫：挺徐巧芯王鴻薇就是支持蔣萬安

反制大罷免，國民黨北市黨部今在松山區辦「還錢於民政策說明會」，黨主席朱立倫今提3點強調，指民進黨民主之恥、騙無可騙，現在...

【即時短評】如何展現基層動員力仍是大罷免戰勝負關鍵

大罷免持續，藍綠各有多案進入第二階段連署程序，可說是正式開戰。不過也因為是首次如此大規模、多件罷免案齊發，不要說民眾搞不...

綠訂責任額助攻罷免黨內傳雜音 民代求助罷團索連署書

大罷免首戰罷藍民團告捷，民進黨近期不僅發動政策宣講衝刺第二階段連署收件，本月中更口頭要求議員以該屆得票數3成做為責任額，...

朱立倫、趙少康再合體 藍反罷開打陸戰更深入基層

大罷免行動持續，國民黨如何因應引發關注，除上周「還錢於民」宣講新北場，國民黨近日也陸續開始深入各行政區，黨主席朱立倫及中...

中市六選區罷羅廷瑋邁入二階連署 離門檻還差2.2萬份

民進黨台中市議員舉辦「人民是頭家」宣講，今在台中西區德順宮開講，眾人齊喊「 罷免爛立委，台灣回正軌」口號，為大罷免浪潮助...

【總編開箱】訴求「罷免XXX，等於罷免韓國瑜」 藍營恐傷到韓

為反制民進黨的大罷免，國民黨打算祭出空戰，其中一項主軸是「罷免XXX，等於罷免韓國瑜」，但藍營會不會只毀了韓國瑜這張牌？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。