綠訂責任額助攻罷免黨內傳雜音 民代求助罷團索連署書

大罷免首戰罷藍民團告捷，民進黨近期不僅發動政策宣講衝刺第二階段連署收件，本月中更口頭要求議員以該屆得票數3成做為責任額，不少基層直呼「實在太晚講」，且不符基層實況、有勞逸不均問題，還傳出新竹某議員四處向罷免民團索取連署書，只為衝刺責任額。

罷免泛藍立委共35件進入二階連署，依法要在60天內搜集原選舉區選舉人總數10%以上的連署書，但連署情況卻不如綠營預期。據「反共護台志工聯盟」官網統計，目前僅葉元之、羅廷瑋、徐巧芯、李彥秀4名藍委進度達6成，被視為指標的國民黨團總召傅崐萁僅有38.7％。

據悉，民進黨本月中與全國各縣市議會黨團幹部開會後口頭設定目標，35席泛藍立委選區中，每位綠營議員須以2022的議員得票數3成作為連署責任額，目標是在4月中旬完成蒐集，儘管遭民進黨否認，但各地早已開始落實執行，引發黨內雜音，高比例指向黨中央太晚下令。

一名地方民代指出，許多議員早在大罷免初期就宣布將服務處作為罷免連署點，並請託樁腳頭人協助搜集，早將大批連署書送到罷團手上，黨中央下指令後，當初最積極的一群，反而成為手頭「庫存」最少的人。

由於責任在身，不少議員紛紛出招，不僅規劃行動連署站，也會趁清明連假、大港開唱期間「催票」。近期更有新竹某議員為衝刺責任件數，反過來向罷免民團索取連署書，更抱怨黨中央太晚說，導致負擔增加。

一名黨內人士認為，責任額的指令雖然立意良善，但實際執行後，卻與基層實況有所脫節，若未觀察各地情況做滾動修正，協助罷團達到第二階段的力道恐將減弱。

另名地方民代直指，罷免戰並非常規選舉，須催出鐵桿支持者出面簽連署，必要時也要仇恨動員，但支持自己的選民是否真想罷免泛藍立委是另一回事，拿得票數換算責任額稍欠妥當，且只有罷免藍委的選區有責任額，多少有勞逸不均的問題存在。

隨著二階連署即將邁入倒數30天，預估達標的選區卻有下修趨勢，對罷藍民團來說無疑是個警訊。

據悉，反共護台志工聯盟明天將舉行「民意開道、民主上路」記者會，啟動全台巡迴掃街行動，屆時將有數台「胖卡車」採游擊模式搜集連署書。此外，清明連假也被視為衝刺連署關鍵時機，罷團已借下4月2日路權，將在台北車站前「不斷電」宣傳返鄉祭祖、回家簽連署。