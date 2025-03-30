中市六選區罷羅廷瑋邁入二階連署 離門檻還差2.2萬份

民進黨台中市議員舉辦「人民是頭家」宣講，今在台中西區德順宮開講，眾人齊喊「 罷免爛立委，台灣回正軌」口號，為大罷免浪潮助攻。罷免藍委羅廷瑋團體領銜人今表示，中六選區已有1.8萬份連署書，仍差2.2萬份，呼籲民眾站出來連署，將不適任立委下架。

台中第六羅廷瑋選區是罷免熱區，中六罷免團體領銜人呱呱說，中六罷免連署第二階段已達1.8萬份，但離安全門檻4萬份仍遠遠不夠，台中必須將在立院打架、鬧事的不適任立委下架，還給台中一個光榮的城市。

呱呱說，中六罷免團隊日前在新光黃昏市場合法承租的攤位，卻因藍委羅廷瑋施壓，房東把租金退回來不敢租了；羅廷瑋更耍官威施壓醫院，呼籲民眾簽連署書，就是支持醫護人員。

新北市議員卓冠廷說，羅廷瑋從里長變成議員，並從議員變成立委，應是台中人驕傲，現在卻成為台中人要除掉的禍害，罷免羅廷瑋的人已超越黨派，呼籲讓罷免大成功；台中藍委黃健豪與廖偉翔也要罷免掉，讓台中F3變成F0。

民進黨台中市議員江肇國說，國民黨凍刪預算，使租屋補貼、育兒補貼受影響，請問到底誰贏？「大家都輸了」，台灣亂了，中國就進來了，因此要站出來罷免，罷免並非政黨惡鬥，也不是亂花錢，失去的台灣民主、經濟發展與社會安定是用錢也買不回來，呼籲大家1人拉5人，讓二階罷免過關。

台中市議員何文海說，國民黨與民眾黨合作在立法院為非作歹，都把預算刪光光，呼籲民眾一定要去罷免，力拼二階罷免過關，下架不適任立委。