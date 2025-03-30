綠：藍邏輯壞死 「圍韓救傅」

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，大罷免就是人民對國民黨毀憲亂政的怒火，國民黨急了，連國民黨立院黨團總召傅崐萁也怕了，說出「怕罷免三主軸」這種邏輯壞死、把台灣人民當笨蛋的話。民進黨也質疑，傅崐萁的意圖根本是「圍韓救傅」。

吳思瑤表示，「三主軸」回應傅崐萁，「罷免國民黨立委，是還給台灣民主正常國會」；「罷免國民黨立委，是防藍白小偷掏空國家財源」；「罷免國民黨立委、是拒絕共產黨併台統治，阻擋台灣淪匪區全面戒嚴」。

民進黨發言人吳崢也說，傅崐萁不知道是急了、還是怕了，面對民團發起的大罷免，已經有「罷免藍委就是罷免傅崐萁」的聲浪，現在竟然將焦點轉向韓國瑜，意圖「圍韓救傅」。

府院黨全面介入「大罷免」後，民進黨已將罷免視為選戰，擬定出二大方針，第一、設定主軸為強攻傅崐萁，但並非以罷免成功為目標，而是主導輿論、牽制藍營資源；第二、放棄遍地開花的全面罷免，在強攻傅崐萁的火力掩護下，鴨子划水精準罷免掉鎖定藍委。

民進黨派系人士指出，罷免傅崐萁成功機會不高，主要在營造整體罷免大環境的戰略意義，綠營和傅家真正的直球對決，將會在二年後的花蓮縣長之戰。