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大罷免若成 「柯建銘恐掌立院」

聯合報／ 記者翁唯真黃羿馨郭韋綺宋原彰／連線報導
國民黨昨在桃園市舉辦「還錢於民」政策宣講會，黨主席朱立倫（右二）、桃園市長張善政（左二）站台力挺桃園市六名藍委。記者胡經周／攝影
國民黨昨在桃園市舉辦「還錢於民」政策宣講會，黨主席朱立倫（右二）、桃園市長張善政（左二）站台力挺桃園市六名藍委。記者胡經周／攝影

藍綠罷免戰北南拚場。國民黨昨在桃園市舉辦「還錢於民」宣講會，中廣前董事長趙少康說，若大罷免成功，民進黨立院黨團總召柯建銘就會取代立法院長韓國瑜。國民黨主席朱立倫說，民進黨又在抹紅國民黨，真正反共的是國民黨，不要縱容執政黨，罷免要投不同意票。

民進黨「人民是頭家」宣講會昨在高雄登場，行政院長卓榮泰說，行政院編千億元補助台電，藍白在立院刪預算「逼台電漲價，人民受害、企業受苦」，民眾要大聲說出心聲。

國民黨桃園場宣講會湧入千人，趙少康說，賴清德總統搞「賴十七條」，陸配「亞亞」被批鬥，說她的言論會引起武統，「賴清德每天草螟弄雞公，才會引起武統」；國民黨立委若六人被罷免，柯建銘就會變成立法院長，拜託大家投票反罷免，決定台海和平與國家未來。

朱立倫說，去年桃園立委六席全壘打，修改財劃法為桃園爭取預算，現在民進黨大罷免簡直在「斬功臣」，桃園隊缺一不可，沒理由被欺負；民進黨喊台獨會害台灣，不能縱容民進黨惡搞。

桃園市長張善政說，大罷免就是台灣邁向獨裁、戒嚴的最後一哩路，執政黨掌握行政、司法、考試與監察院，若大罷免成功，立法院會失去制衡能力，不要讓柯建銘拉下韓國瑜。

民進黨高雄政策宣講會由卓揆率行政團隊、高雄市長陳其邁、黨秘書長林右昌及高雄立委宣講。卓榮泰說，俄烏戰導致各國電費漲價，但台灣民生用電漲幅、通膨最低，全靠台電吸收成本。

卓榮泰表示，行政院編一千億補助台電送立法院審議，委員會只凍結卅億，到院會卻刪一千億，「雙總召霸凌委員會，逼台電漲價，人民受害、企業受苦」。

「有人要讓國家走不下去。」卓榮泰說，四月電價確定不調漲，但是台電財務會繼續惡化，希望大眾對立院說，把一千億元還給台電，「藍白說要刪到人民有感，但我們只有感到反感，民眾要大聲講出心聲。」

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