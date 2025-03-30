高雄大港開唱切割罷團 場內禁連署站

大港開唱音樂祭昨在高雄駁二登場，11座舞台、7國18組外團和上百組在地樂團的演出規模史上最大。「大港」早年靠高雄市府補助起家，政治立場鮮明，近年力求轉型，今年民進黨發動大罷免，引發藍綠大罷潮，「大港」則迴避政治題，未讓偏綠或偏藍的公民團體進場設連署站，有切割罷團意味。

大港開唱2006年由閃靈樂團主唱林昶佐及所屬策展團隊TRA Music開辦，與高雄海港城市意象緊密連結，標榜多元音樂風格，早期曾有樂團在台上批九二共識、高喊台獨，濃厚政治味招致非議，且連續9年獲高市府補助，補助金額逾5千萬元卻場場售票，引發質疑。

近年大港開唱力邀海外大咖藝人演出，轉型成一般音樂會，去年吸引30萬人次。今年日星廣末涼子擔綱大港女神，並有多組歐美日樂團加持，票價最高賣到4600元仍「秒殺」，但因行政院客委會編200萬元補助遭凍結，再引風暴。主辦方強調「今年完全沒拿政府補助」，大港財務結構愈來愈穩定，不需公部門補助。

大港開唱不但與政府補助劃清界線，今年遇上民進黨發動大罷免，年輕人頻問「大港開唱有沒有設連署點」，主辦方上周即貼公告以違反行政中立為由「擋駕」，指大港開唱對多元價值持開放態度，但高雄駁二有場地使用規範須遵守。不過，35個罷免團體昨仍在場外號召連署。

「大港開唱」在高雄扎根，標榜多元包容，培育許多獨立樂團。早年印尼移工樂團「南部鬧事團」登台唱出移工遭受剝削的處境，引起各界正視。但初期也有部分樂團政治立場鮮明，演出時飆國罵、嘲諷時政而惹議。台北市前議員「呱吉」當眾脫褲、爆粗口，用臀部夾斷衛生筷，被斥責「汙穢內容不堪入目、教壞小孩」，被指變調。

大港開唱表演爭議褒貶不一，翁姓男大生認為音樂祭要追上國外，不能撲滅獨立樂團的自主性。黃姓鐵粉說，獨立樂團表演方式跟流行音樂大不同，重點是要能反映真實社會。

學者李樑堅表示，文化娛樂團體必須扶植，但壯大到一定程度就應自給自足，若靠政府挹注又另收門票，難免招來獨厚特定團體非議。