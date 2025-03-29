全台大罷免民進黨高雄宣講 南部大咖全到齊

民進黨今天下午在高雄三民公園舉辦大罷免宣講，鎖定藍白在野黨立委亂砍亂刪預算，財劃法亂修法，毀憲亂政，讓國會亂糟糟，行政院長卓榮泰將砲火對準國民黨立委翁曉玲，近日向農業部索取國安機密，質疑「是要讓誰知道？」

卓榮泰批評，在野黨立委根本不知道提了多少案、刪了多少案、影響有多少？不負責任亂砍亂刪，針對特定機關和項目大砍大刪。卓強調，這就是他們的目的，讓人民不安轉嫁認為政府不會做事，擴大社會對立，終結目的是拖住國家進步腳步。

卓榮泰點名翁曉玲竟向農業部提供戰時糧食儲備供應地圖，這是國安機密，為何要在立法院問，「是你要知道，還是要讓誰知道？」原以為翁曉玲平常只會扭曲憲法，突然對國安機密這麼深入了解，這件事茲事體大，不可小看她，卓酸說「沒權利叫她站到後面去，但以後翁委員所有索資「我同意才能給」。