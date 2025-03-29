卓榮泰要高雄人挺罷免 批藍白亂刪預算：阻礙國家前進

民進黨今舉辦「人民是頭家」政策宣講會高雄場，由立委黃捷、李柏毅主持，行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、海委會主委管碧玲、內政部長劉世芳等人開講，卓強調，在野黨亂刪預算是讓人民受害企業受苦，陳其邁也疾呼財畫法對高雄不公，呼籲高雄人邀外縣市親友站出來簽署罷免。

卓榮泰表示，今日第5場宣講，看見高雄人熱情，高雄確實是民主聖地，民進黨執政後逐步整治愛河，中間差一點要設置韓國瑜的「愛情摩天輪」，但被選票拒絕，而陳其邁則是帶來吉伊卡哇，打造強大觀光，此外高雄車站蛻變、小港機場迎來A330飛機，大南方新矽谷、亞灣2.0計畫、台積電進駐等，都造就高雄強大發展。

卓榮泰表示，高雄8席立委是他在立法院的民主護衛隊，相當稱職，「但是不是每個立委都是這樣的」，立委翁曉玲向農業部索取「戰時糧食儲備及供應地點」資料，試圖洩露國安機密，在野黨亂砍預算，就是想讓人民不安、加深社會裂痕、阻礙國家前進，例如海巡署與環太平洋地區友邦的搜救演練預算遭刪74.56％。

卓榮泰舉例，氣象署購置超級電腦做氣象預報，在野黨卻刪除冷卻主機的冷氣預算，而台電近年因應俄烏戰爭影響，守住民生用電漲幅，但藍白雙總召卻將政院補助台電1千億經費刪除，「逼台電漲價，人民受害、企業受苦」，但政府咬牙顧民生，已決定月份電價確定不調漲，希望大眾齊心對立院說，把1千億還給台電。

此外，卓榮泰說，藍白聯手凍結潛艦預算50%，國民黨立委卻稱「先浮起來再說好不好」，如此嘲笑海軍，嘲笑國家，把國防預算當作兒戲，藍白說要刪預算到人民有感，但其實只有造成反感；台灣對面統戰侵略，政府全力守護國家安全，「我該防守的，會盡力防守，各位該進攻的，一定要進攻」，向全世界表示守護民主的決心，要大眾齊聲喊「反併吞、保台灣，反滲透、強國安」。

陳其邁表示，高雄人在每個歷史關鍵時期，都能做出正確決定，罷免前市長才造就如今高雄強大建設，去年底財畫法修法時，他親自到立院卻無法說話，如今修法後3700億交由地方政府，但劃分卻未照人口比例、縣市面積計算，高雄增加245億，增幅49%卻是全國墊底，相當不公平。