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民進黨8立委籲高雄人團結意志大罷免 藍批惡罷

中央社／ 高雄29日電

民進黨今天在高雄舉辦政策宣講會，8席黨籍立委全數到齊，呼籲高雄人團結意志讓大罷免大成功。國民黨回應指出，民進黨整場活動跟政策宣講毫無關聯，只爲惡意大罷免。

民進黨下午在三民公園舉辦「人民是頭家」政策宣講會，黨籍立委邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱志偉、李昆澤、黃捷、李柏毅等全數到齊。

邱議瑩表示，近日統派人士假冒記者混進立法院，連黑道都想要在立法院餐廳選幫主，甚至是陸配亞亞在台宣傳統戰卻高舉言論自由，「鼓吹戰爭是言論自由嗎？鼓吹戰爭絕對不是言論自由」。

林岱樺說，「國民黨已經是共產黨在台灣代言人」，台灣受到中國軍事、國家認同等侵擾，但國民黨在立法院內毫不掩飾持續對中共靠攏，推出罔顧人權國會擴權法案。高雄人應團結意志讓大罷免大成功，才能讓台灣走回正途。

許智傑說，國民黨說預算沒有砍只是凍結，只要申請解凍就好，但是各部會預算大砍不只是綁手腳而已，這如同剁手剁腳。

賴瑞隆表示，大家都知道中國想統一台灣，但總統賴清德當選，因此中國選擇大亂立法院，運用國民黨、民眾黨多數立委擾亂立院，就是希望台灣倒，高雄人要拿出罷免前高雄市長韓國瑜的勇氣，再次當全台灣後盾。

邱志偉說，立法委員是台灣人民選出來的，理當讓台灣越來越好，過去前總統蔡英文執政8年，台灣經濟發展、民主自由、社會和諧，但去年開始民進黨51席立委佔少數，抵擋不了藍、白惡搞，無限膨脹立院權力，造成國會混亂。

李昆澤強調，藍、白立委破壞國會運作，目前整個國會開會過程沒有討論只是強勢通過，國民黨說高雄相關預算增加，但其實只有台北市、新北市增加，過去中央大力支持高雄交通建設，至少補助7成，但現在財劃法惡修後就是對高雄發展扯後腿。

對此，國民黨高雄市黨部發言人張永杰表示，每位立委都是人民一票一票投出來的，背後都有一定的民意基礎，民進黨整場宣講從民代到政務官、行政院長，主軸都是在抹紅在野黨、抹紅在野黨立委背後60%的民意。

「民進黨沒有了中共好像就不會選舉」，張永杰指出，民進黨整場活動跟政策宣講毫無關聯，只爲惡意的大罷免，目的是為了讓民進黨能完全執政。

罷免

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