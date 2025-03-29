籲在野黨還台電遭刪的千億預算 卓榮泰：4月不漲電價
民進黨「人民是頭家」高雄場政策宣講會今天下午在三民公園舉行，行政院長卓榮泰率內政部長劉世芳等行政團隊、高雄市長陳其邁、黨秘書長林右昌及高雄市立委宣講，卓榮泰說，俄烏戰爭導致世界各國漲價，但台灣民生用電漲幅、通貨膨脹卻最低，全靠台電吸收成本。
卓榮泰表示，行政院總預算本來編1000億元補助台電，送立法院審議，委員會只凍結30億元，到院會時卻刪除1000億元，「雙總召霸凌委員會，逼台電漲價，人民受害、企業受苦」。
「咬齒根，顧民生，有人要讓國家走不下去，我們也一定會走下去」卓榮泰說，4月份電價確定不調漲，但是台電財務會繼續惡化下去，希望大眾一起對立院說，把1000億元還給台電，「藍白說要刪到人民有感，但我們只有感到反感，民眾要大聲講出心聲。」
卓榮泰說，藍白聯手凍結潛艦預算50%，國民黨立委卻稱「先浮起來再說好不好」，如此嘲笑海軍，嘲笑國家，把國防預算當作兒戲，藍白說要刪預算到人民有感，但其實只有造成反感；台灣對面統戰侵略，政府全力守護國家安全，卓說，「我該防守的，會盡力防守，各位該進攻的，一定要進攻」，向全世界宣示守護民主的決心，要大眾齊聲喊「反併吞、保台灣，反滲透、強國安」。
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