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翁曉玲索資遭疑涉國家機密 卓榮泰：以後她索資我同意才能給

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
行政院長卓榮泰點名國民黨翁曉玲不稱職。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰點名國民黨翁曉玲不稱職。記者劉學聖／攝影

全台大罷免活動烽火四起，民進黨為罷免熱度續添柴火，今天在高雄三民公園政策宣講會，行政院長卓榮泰將砲火對準國民黨立委翁曉玲，近日向農業部索取國安機密，質疑「是要讓誰知道？」還開酸翁說，沒權力叫她站後面，但未來翁要索資「我同意才能給」。

民進黨今天下午在高雄大罷免宣講，鎖定藍白在野黨立委亂砍亂刪預算，財劃法亂修法，毀憲亂政，讓國會亂糟糟。卓榮泰批評，在野黨立委根本不知道提了多少案、刪了多少案、影響有多少？不負責任亂砍亂刪，針對特定機關和項目大砍大刪。卓強調，這就是他們的目的，讓人民不安轉嫁認為政府不會做事，擴大社會對立，終結目的是拖住國家進步腳步。

卓榮泰點名翁曉玲竟向農業部提供戰時糧食儲備供應地圖，這是國安機密，為何要在立法院問，「是你要知道，還是要讓誰知道？」原以為翁曉玲平常只會扭曲憲法，突然對國安機密這麼深入了解，這件事茲事體大，不可小看她，卓酸說「沒權利叫她站到後面去，但以後翁委員所有索資「我同意才能給」。

對國安問題，卓榮泰暗批被驅離陸配「亞亞」劉振亞，「若有人主張武力暴力，一定請他離開，對國家不忠誠，一定依法嚴格處置，現役軍人或觸犯5項軍事犯罪，一定軍法審判」；卓強調，境外敵對勢力對台灣的企圖不變，滲透愈來愈惡劣，大家要勇敢說「反併吞、保台灣，反滲透、強國安」，保障民主永遠不會被改變。

高雄市長陳其邁批判藍白聯手亂修財劃法，他說高雄分得最少、拿的最少，去年叫他到立法院，結果法案就這樣過了，給高雄人「裝肖仔」，很煩惱高雄以後建設怎麼辦，叫天天不靈叫地地不應，他呼籲勇敢連署罷免投票。話鋒一轉，陳其邁自豪高雄罷掉過去不對的市長，高雄才拚出好成績，陳說，人民是頭家，做得差就要用罷免方式換人做。

劉世芳說，藍白兩黨將總預算刪得七零八落，將興建海鯤號20億預算刪減5成，內政部租金補貼滿也遭刪減一半以上，藍白不顧台灣人生命安全、居住正義，尤其財畫法修正後，跨縣市的河川整治、交通建設仍由中央負責，但中央預算減少，重大建設就會柔腸寸斷，「藍白吃台灣的米，做中國的鬼，台灣人不需要認這種黨」，這次修法，高雄收到最少統籌分配款，高雄人要表達憤怒，要外縣市親友一同支持罷免。

林右昌表示，罷免國民黨立委全是民眾、公民團體自發力量，反觀罷免民進黨立委卻是由國民黨一手主導，完全沒有民意支持、毫無正當性，因此錯假率很高，「國民黨像黑道一樣，把年輕人推到第一線，法律風險都在年輕人身上」；傅崐萁去年帶藍委赴中，就是在挺共產黨，如今已有超過4千名花蓮人宣布反抗傅，需要更多花蓮人站出來挺民主，不要讓傅代表台灣。

內政部長劉世芳。記者劉學聖／攝影
內政部長劉世芳。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁。記者劉學聖／攝影
民進黨「人民是頭家」高雄場政策宣講會今天在三民公園舉行。記者劉學聖／攝影
民進黨「人民是頭家」高雄場政策宣講會今天在三民公園舉行。記者劉學聖／攝影
全台大罷免活動烽火四起，民進黨為罷免熱度續添柴火，今天在高雄三民公園政策宣講會。記者劉學聖／攝影
全台大罷免活動烽火四起，民進黨為罷免熱度續添柴火，今天在高雄三民公園政策宣講會。記者劉學聖／攝影

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