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大罷免拚了 南市綠營鎖定返鄉掃墓、美食街、夜市擺攤

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市黨部今天動員在國華街美食觀光區擺攤罷免連署。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部今天動員在國華街美食觀光區擺攤罷免連署。圖／民進黨台南市黨部提供

繼3月23日大灣武龍宮宣講大爆場後，罷免連署宣傳已逐步在臺南各地發起，市黨部挺公民，行動民主連署站今日在新營福園孝思堂、南區富貴南山紀念中心，中西區淺草多功能中心、伊木手工捲餅騎樓、北區花園夜市共五地設攤。

市黨部主委郭國文說明，一早就在新營、南區設攤提供給慎終追遠、提前返鄉掃墓的朋友連署支援外，中午在國華街，假日有許多全國各地的朋友來到台南，就會有更多的人來此參與罷免連署，晚上在花園夜市拚宣傳，收集連署書。

今天中午在國華街淺草多功能中心，市議員黃肇輝、李啟維、里長陳建國、沈廉哲，海安商圈理事長黃舜屏都到現場宣傳，許多遊客來散步逛街，享受南台灣午後陽光，更把握機會現場撰寫連署書。

郭國文表示，感謝所有台南的公民團體，也感謝所有黨公職與黨部同仁，這一次要在自己的家鄉，宣揚全國大罷免，非常具有意義！已經有不少人在網路社群臉書與脆（Threads）宣傳市黨部罷免連署。

「民進黨台南市黨部不會讓公民團體孤單！」黨公職轉型民主連署站，要做罷免二階連署的堅強後盾！

郭國文強調，這是第一次聯合公民團體與黨公職，進行系統性擺攤連署作業，不到一個月前空戰氛圍，到今天進入陸戰巷戰階段，民主傳承的精神，在台南會再次深化。

面對台灣民主總決戰，在立法院要持續對抗藍白違法公投，更需要公民積極加入二階段連署，改變國會結構，向藍白把持國會惡鬥「Say NO ！ 」台灣的事就是大家的事！接下來，要持續站逗陣、戰同線！大罷免，大成功！

民進黨台南市黨部今天動員在國華街美食觀光區擺攤罷免連署。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部今天動員在國華街美食觀光區擺攤罷免連署。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部今天動員在國華街美食觀光區擺攤罷免連署。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部今天動員在國華街美食觀光區擺攤罷免連署。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部今天動員在國華街美食觀光區擺攤罷免連署。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部今天動員在國華街美食觀光區擺攤罷免連署。圖／民進黨台南市黨部提供

罷免

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