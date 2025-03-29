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雙和罷團辦反共音樂會 串連多個罷團擺攤衝收件數

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
罷免中、永和立委團體今天在新北市中和八二三公園舉辦「反共音樂會」。記者江婉儀／攝影
罷免中、永和立委團體今天在新北市中和八二三公園舉辦「反共音樂會」。記者江婉儀／攝影

罷免中、永和立委團體今天在新北市中和八二三公園舉辦「反共音樂會」，邀請共11個罷免團體到場擺攤，讓民眾填寫罷免連署單，還有邀請各界人士宣講、樂團表演，盼民眾積極參與罷免第二階段。

現場參與罷免團體包含「倫刪立舒 罷免張智倫」、「無獻清林 罷免林德福」、「港湖除鏽 罷免李彥秀」、「山除薇害 罷免王鴻薇」、「大安強滾滾 罷免羅智強」、「剷除黑芯 罷免徐巧芯」、「文山退葆 罷免賴士葆」、「板橋大刪元 罷免葉元之」、「罷洪！刻不容楷 罷免洪孟楷」、「齊心斷翔 罷免廖先翔」、「拔釘工人 罷免丁學中」。

活動從下午1點半開始，楊聰榮、李明哲、潘威佑、吳欣怡等人開場輪番宣講，再由罷免立委林德福領銜人朱約信帶領豬頭皮樂團表演，以爆炸頭造型象徵「怒髮沖冠」，是對國民黨立委們的不滿，雖然下著毛毛雨，但參與民眾不減反增。

民進黨發言人吳錚也到場，他表示，國民黨立法院長團總召傅崐萁當年想重返國民黨，卻被國安會前秘書長金溥聰形容是病毒，不該回國民黨，如今傅崐萁當黨團總召後，果然成為立法院的病毒，感染國民黨、綁架立法院，害慘台灣。

「罷免視同防疫」，吳錚呼籲，民眾站出來保護自己的國家，國民黨的35個立委，就像身體的病毒癱瘓國家，國民黨修財政收支劃分法，將配合款分給國民黨縣市長拿去綁樁，藍委刪預算，讓台灣外交無法運作、國防無法自主，要一起站出來救自己、救台灣。

罷免中、永和立委團體今天在新北市中和八二三公園舉辦「反共音樂會」。記者江婉儀／攝影
罷免中、永和立委團體今天在新北市中和八二三公園舉辦「反共音樂會」。記者江婉儀／攝影
罷免中、永和立委團體今天在新北市中和八二三公園舉辦「反共音樂會」。記者江婉儀／攝影
罷免中、永和立委團體今天在新北市中和八二三公園舉辦「反共音樂會」。記者江婉儀／攝影
罷免中、永和立委團體今天在新北市中和八二三公園舉辦「反共音樂會」。記者江婉儀／攝影
罷免中、永和立委團體今天在新北市中和八二三公園舉辦「反共音樂會」。記者江婉儀／攝影

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