雙和罷團辦反共音樂會 串連多個罷團擺攤衝收件數

罷免中、永和立委團體今天在新北市中和八二三公園舉辦「反共音樂會」，邀請共11個罷免團體到場擺攤，讓民眾填寫罷免連署單，還有邀請各界人士宣講、樂團表演，盼民眾積極參與罷免第二階段。

現場參與罷免團體包含「倫刪立舒 罷免張智倫」、「無獻清林 罷免林德福」、「港湖除鏽 罷免李彥秀」、「山除薇害 罷免王鴻薇」、「大安強滾滾 罷免羅智強」、「剷除黑芯 罷免徐巧芯」、「文山退葆 罷免賴士葆」、「板橋大刪元 罷免葉元之」、「罷洪！刻不容楷 罷免洪孟楷」、「齊心斷翔 罷免廖先翔」、「拔釘工人 罷免丁學中」。

活動從下午1點半開始，楊聰榮、李明哲、潘威佑、吳欣怡等人開場輪番宣講，再由罷免立委林德福領銜人朱約信帶領豬頭皮樂團表演，以爆炸頭造型象徵「怒髮沖冠」，是對國民黨立委們的不滿，雖然下著毛毛雨，但參與民眾不減反增。

民進黨發言人吳錚也到場，他表示，國民黨立法院長團總召傅崐萁當年想重返國民黨，卻被國安會前秘書長金溥聰形容是病毒，不該回國民黨，如今傅崐萁當黨團總召後，果然成為立法院的病毒，感染國民黨、綁架立法院，害慘台灣。