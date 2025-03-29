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謝龍介挺桃園反罷免 高喊張善政做一事明年能再當選

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
民進黨發起大罷免，國民黨也不甘示弱開公投戰場，並舉行百場還錢於民政策說明會，今於桃園市楊梅區埔心公園舉行桃園首場說明會。記者胡經周／攝影
民進黨發起大罷免，國民黨也不甘示弱開公投戰場，並舉行百場還錢於民政策說明會，今於桃園市楊梅區埔心公園舉行桃園首場說明會。記者胡經周／攝影

民進黨發起大罷免，國民黨也不甘示弱開公投戰場，並舉行百場還錢於民政策說明會，今於桃園市楊梅區埔心公園舉行桃園首場說明會。立委謝龍介表示，民進黨說人民是頭家，立院三黨不過半，結果現在搞罷免，要讓人民變奴隸。先前傳出罷免連署偽造文書，搜查國民黨台南市黨部，用政治惡勢力介入，人民的怒火會反撲，若大家不站出來台灣會退步。

謝龍介說，立委涂權吉是他立院鄰居，涂老實現在卻相當危險，民眾一定要打電話到市府，要桃園市長張善政站出來支持6位立委。

謝龍介表示，美國總統川普上任後，裁掉約2成政府預算，省下的錢還人民，而現在他們立院僅砍掉3％預算，就是將超收的稅額都發還給人民，發給大家每人1萬元。但賴清德總統說，疫情期間台電要漲價政府阻擋，現在要補給台電1000億，但大家要知道這中間已經給過3次1000億，錢都進民進黨派的公司口袋，難道這樣不惡質嗎？

謝龍介說，最近賴清德總統考慮要改發現金，且還要提高到1萬5000元，但大家要記住，拿到錢後仍是要投下不同意罷免這一票。

謝龍介表示，行政院長卓榮泰現在全台在掃，但要讓所有立委都不能掉，若有顧好，相信張善政明年選舉也能再當選。

罷免

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