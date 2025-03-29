藍辦還錢於民說明會 張善政喊棒球精神反制大罷免

民進黨發起大罷免，國民黨也不甘示弱開公投戰場，並舉行百場還錢於民政策說明會，今桃園市首場於楊梅埔心公園舉行，桃園市長張善政致詞表示，6位立委每位都是寶，一個都不能少，去年棒球12強中華隊拿冠軍，今天特別穿棒球外套，就是要讓大家回想當時的加油精神，要秉持一樣精神替立委加油。

立委涂權吉說，大罷免是中華民國台灣邁向獨裁、戒嚴最後一哩路，執政黨現掌握行政、司法、考試及監察院，只剩立院可控，現在若執政黨成功，將無制衡能力，會變一言堂無法無天，因此大家要堅定意志，不要讓民進黨立院黨團總召柯建銘拉下現任立法院長韓國瑜，罷免請投下不同意。

張善政表示，桃園過去統籌分配款都是倒數，時任桃園市長鄭文燦是小英男孩到行政院爭取多次都鎩羽而歸，過去立院民進黨多數，跟行政院也是執政黨的居多，所以一定要從立院下手，現在在野黨過半爭取到預算，立委們為桃園爭取到的259億統籌分配款再加上市府1年1700億的預算，1年破2000億、4年破千億。

張說，前陣子中央問市府要怎麼用，講的好像都沒想過一樣，告訴大家市府要怎麼用，過去民代、里長一直反映要開拓瓶頸道路，卻只能排優先次序，主因就是苦無經費，還有人口成長學校總量管制要蓋學校、擴大公園、還有捷運及社宅等建設，過去都因沒經費無法好好執行，現在多的錢一定會花在刀口上。

張表示，立委牛煦庭協助龜山國民運動中心爭取1億經費，為什麼之前綠營議員不協助，立委魯明哲告知機場捷運系統不相容要改善，立委呂玉玲協助調整平鎮火車站出土位置，立委萬美玲要很多教育部經費幫學校，立委邱若華協助市立醫院推動，大家都相當努力。更不用說立委涂權吉爭取改善楊梅交流道，為SRF發聲，上周環境部長彭啓明來看桃園3座垃圾掩埋場，當天承諾明年底要關門，這都要感謝涂權吉。

張說，6位立委每位都是寶，一個都不能少去年棒球12強中華隊拿冠軍，今天特別穿棒球外套，就是要讓大家回想當時的加油精神，要秉持一樣精神替立委加油。

立委涂權吉說，上任後跟立院夥伴一起通過巴氏量表放寬、國土計畫展延6年制度完善再實施、公糧收購調漲，還有修財畫法，讓預算經費常常末班車的桃園能增加，都要感謝大家合作，4年桃園可增加1000億預算，張善政也允諾會妥善運用。