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民進黨高雄政策宣講 陳其邁：財劃法惡修處罰好學生

中央社／ 高雄29日電

高雄市長陳其邁今天在「人民是頭家」政策宣講會上說，財劃法修法後高雄預算增幅49%居全台之末，「高雄那麼拚，那麼努力招商，這根本是處罰好學生，讀書進步卻被打0分。」

民進黨「人民是頭家」政策宣講會高雄場下午在三民公園廣場舉行，現場擠滿人潮。陳其邁說，目前台灣面對中美貿易戰、地緣政治改變，台灣安全是大家共同擔憂的事情，「在台灣需要我們的時候，大家一定要勇敢挺身而出，請大家當全台的後盾，邀請花蓮親友罷免傅崐萁。」

陳其邁提及，前英國首相邱吉爾在第二次世界大戰結束時，曾說「對政治人物無情，是一個偉大民族的象徵。」陳其邁強調，人民是頭家，政治人物做得好就支持，做不好就用罷免淘汰掉，換新的人做，這樣人民才是頭家。

「財劃法惡修是把高雄人當細漢」，陳其邁列舉產業的污染、環境的負擔、土地面積等都沒有被納入修法考量，高雄發的電力沒用完的還要送去給台北用，但卻受到這樣不公平的對待；「民進黨執政的縣市就分比較少、國民黨執政的縣市就分比較多，哪有那麼不公平。」

陳其邁強調，財劃法修法後，高雄雖增加245億元，但增幅49%居全台之末，增加的預算也是後段班，「高雄那麼拚，營業銷售總額從韓國瑜時期4.5億，經過4年努力去年已超過6兆，但現在卻懲罰好學生。」

陳其邁表示，主計長有說預算刪了37%，高雄98億元就只剩60億，捷運現在已經動工，廠商已經來要錢了，「我不就要跑路？還是捷運坐到一半我先畫虛線，跟大家說等錢來了再做。」財劃法對高雄影響非常大，對高雄非常不公平。

罷免

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