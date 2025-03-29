快訊

曼谷地標震歪了？泰最高飯店竟成「比薩斜塔」 白玉酒店急發聲

中職／兄弟開幕戰8分差吞敗寫不名譽紀錄 獅隊完封勝終止魔咒

元大長媳唐可珊現在長這樣 緊貼185公分高壯男身分曝光

朱立倫：不站出來投不同意票 就是縱容民進黨

中央社／ 台北29日電

國民黨為反制大罷免，今天在桃園市舉辦政策說明會。黨主席朱立倫表示，國民黨認真監督政府，民進黨為一黨之私搞惡，人民不能接受，不管哪一天要投票，都請大家一定要站出來，不站出來投下不同意票，就是縱容民進黨。

國民黨今天在桃園市楊梅區埔心公園舉辦「還錢於民」政策說明會，朱立倫、桃園市長張善政、中廣前董事長趙少康，以及國民黨桃園市立委萬美玲、呂玉玲、邱若華、魯明哲、涂權吉、牛煦庭等人出席，並輪流上台宣講。

朱立倫在接受媒體聯訪時指出，國民黨堅持要讓民眾感受到「還錢於民」，財劃法修法就是把錢還給地方，還錢於民，立法院嚴格審查預算，也是要還錢於民。國民黨立委認真監督政府，看緊人民荷包，民進黨卻為一黨之私，希望用惡罷讓自己在立法院過半，相信這是人民不能接受的。

朱立倫表示，國民黨政策說明會在桃園市有規畫6場，今天是第一場，接下來還會有其他場次，每一個選區都會舉辦。

朱立倫在致詞時提到，最愛台灣、最愛中華民國的是國民黨，真正反共的是國民黨，在黨綱黨章就寫得很清楚，國民黨保衛中華民國反對台獨，民進黨搞台獨要害台灣。國民黨也保障言論自由，總統賴清德自己喊台獨萬歲，結果卻要箝制人民的言論自由。

朱立倫談及，這是一個完全違反民主的時代，今天大家一定要站出來保護最好的國民黨立委，愛台灣、愛中華民國，就不能讓民進黨搞垮中華民國，拜託大家支持所有國民黨立委。不管哪一天要投票，請大家一定要站出來，不站出來投下不同意票，就是縱容民進黨、支持民進黨。

趙少康致詞表示，最近台灣社會的言論越來越緊張，賴政府要搞「賴17條」，他雖然不贊成陸配「亞亞」的武統言論，但一開始根本就沒人知道亞亞是誰，結果民進黨就把亞亞拿出來批鬥，不顧亞亞在台灣還有3名孩子，就把亞亞趕回中國大陸。

趙少康強調，民進黨政府說亞亞會引起中國大陸武統，但他認為賴總統才會引起武統，賴總統說兩岸是敵對關係，那就是宣戰，敵對不就是要打仗嗎。既然要打仗，那最好斷航、不要直航，也不要做生意，也不要賺大陸的錢，這才有氣魄。

趙少康指出，大陸飛彈對著台灣，又經常演習，說實話沒有一個台灣人喜歡，但台灣跟大陸的關係很特別，是「亦敵亦友」，希望兩岸是友好拉高一點、敵對少一點，而不是像民進黨把敵對拉得很高，友好降得很低。

罷免

延伸閱讀

桃園國民黨反罷免 朱立倫批民進黨為一黨之私搞惡罷

反制大罷免 朱立倫轟民進黨台獨害台灣

趙少康評兩岸關係 轟賴清德「草螟弄雞公」才真正引武統

趙少康憂大罷免若成功 柯建銘就取代韓國瑜變立法院長

相關新聞

徐巧芯盼成藍白合反惡罷示範 黃國昌：民眾黨絕不袖手旁觀

國民黨立委徐巧芯今表示，民眾黨主席黃國昌有傳訊表達願協助反惡罷，她也盼松信成為藍白合反惡罷示範區。黃國昌今則說，徐巧芯在...

反制綠營罷免攻勢 朱立倫批民進黨專政惡罷立委

藍綠大罷免攻防進入短兵相接，國民黨主席朱立倫今領軍在桃園市舉辦大型「還錢於民」政策說明會。朱立倫受訪表示，這次反惡...

大港開唱音樂祭迴避政治題 不讓罷團進場內設連署站

高雄老牌音樂祭「大港開唱」今在高雄駁二登場，11座舞台，7國18組外團和上百組在地樂團演出陣容，規模史上最大。大港開唱早...

羅明才稱大罷免加劇社會對立 罷團「拔羅波」反要求與傅崑萁劃清

全台大罷免立委不少以進入二階連署，近期偶傳暴力事件，羅明才日前表示暴力行為是不對的，但也認為罷免行動已嚴重影響日常生活，...

籲在野黨還台電遭刪的千億預算 卓榮泰：4月不漲電價

民進黨「人民是頭家」高雄場政策宣講會今天下午在三民公園舉行，行政院長卓榮泰率內政部長劉世芳等行政團隊、高雄市長陳其邁、黨...

翁曉玲索資遭疑涉國家機密 卓榮泰：以後她索資我同意才能給

全台大罷免活動烽火四起，民進黨為罷免熱度續添柴火，今天在高雄三民公園政策宣講會，行政院長卓榮泰將砲火對準國民黨立委翁曉玲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。