朱立倫：不站出來投不同意票 就是縱容民進黨

國民黨為反制大罷免，今天在桃園市舉辦政策說明會。黨主席朱立倫表示，國民黨認真監督政府，民進黨為一黨之私搞惡，人民不能接受，不管哪一天要投票，都請大家一定要站出來，不站出來投下不同意票，就是縱容民進黨。

國民黨今天在桃園市楊梅區埔心公園舉辦「還錢於民」政策說明會，朱立倫、桃園市長張善政、中廣前董事長趙少康，以及國民黨桃園市立委萬美玲、呂玉玲、邱若華、魯明哲、涂權吉、牛煦庭等人出席，並輪流上台宣講。

朱立倫在接受媒體聯訪時指出，國民黨堅持要讓民眾感受到「還錢於民」，財劃法修法就是把錢還給地方，還錢於民，立法院嚴格審查預算，也是要還錢於民。國民黨立委認真監督政府，看緊人民荷包，民進黨卻為一黨之私，希望用惡罷讓自己在立法院過半，相信這是人民不能接受的。

朱立倫表示，國民黨政策說明會在桃園市有規畫6場，今天是第一場，接下來還會有其他場次，每一個選區都會舉辦。

朱立倫在致詞時提到，最愛台灣、最愛中華民國的是國民黨，真正反共的是國民黨，在黨綱黨章就寫得很清楚，國民黨保衛中華民國反對台獨，民進黨搞台獨要害台灣。國民黨也保障言論自由，總統賴清德自己喊台獨萬歲，結果卻要箝制人民的言論自由。

朱立倫談及，這是一個完全違反民主的時代，今天大家一定要站出來保護最好的國民黨立委，愛台灣、愛中華民國，就不能讓民進黨搞垮中華民國，拜託大家支持所有國民黨立委。不管哪一天要投票，請大家一定要站出來，不站出來投下不同意票，就是縱容民進黨、支持民進黨。

趙少康致詞表示，最近台灣社會的言論越來越緊張，賴政府要搞「賴17條」，他雖然不贊成陸配「亞亞」的武統言論，但一開始根本就沒人知道亞亞是誰，結果民進黨就把亞亞拿出來批鬥，不顧亞亞在台灣還有3名孩子，就把亞亞趕回中國大陸。

趙少康強調，民進黨政府說亞亞會引起中國大陸武統，但他認為賴總統才會引起武統，賴總統說兩岸是敵對關係，那就是宣戰，敵對不就是要打仗嗎。既然要打仗，那最好斷航、不要直航，也不要做生意，也不要賺大陸的錢，這才有氣魄。

趙少康指出，大陸飛彈對著台灣，又經常演習，說實話沒有一個台灣人喜歡，但台灣跟大陸的關係很特別，是「亦敵亦友」，希望兩岸是友好拉高一點、敵對少一點，而不是像民進黨把敵對拉得很高，友好降得很低。