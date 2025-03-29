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反罷免台中宣講 羅廷瑋、馬文君齊喊被汙衊中共同路人

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市副市長鄭照新（左二）表示，台中的穩定繁榮有賴立委爭取預算與建設，若這些立委被罷掉，等於在告訴中央，不用建設台中也能獲得選票。記者黃仲裕／攝影
台中市副市長鄭照新（左二）表示，台中的穩定繁榮有賴立委爭取預算與建設，若這些立委被罷掉，等於在告訴中央，不用建設台中也能獲得選票。記者黃仲裕／攝影

民眾黨前立委蔡壁如、網路紅人歷史哥李易修推動反罷免，接連在台中舉辦反惡罷平安法會宣講。遭罷的國民黨台中立委羅廷瑋、南投立委馬文君今天表示，被民進黨攻擊是「中共同路人」，羅更是說，他一次都沒有去過大陸，卻被抹紅抹黑，盼人民站出來反惡罷。

「反惡罷平安法會」今天下午在台中西區忠誠里活動中心舉辦第三場宣講，與會者除了蔡壁如和李易修，還有台中市副市長鄭照新、立委羅廷瑋、馬文君、前立委鄭麗文，以及核能流言終結者創辦人黃士修。

鄭照新說，台中已經有286萬人口，也是六都中投資數量增長第一名，相當穩定繁榮，有賴不分黨派能夠做事的民意代表；台中6名藍委爭取財劃法修正，讓台中市多拿到262億元，相當於每名市民分到9100元。若這些為民服務的立委被罷免，等於在告訴執政黨，不用幫忙台中建設也能得到選票。

鄭麗文指出，不要以為罷免很困難，以去年基隆大罷免為例，儘管基隆市長謝國樑成功過關，其實他相當沮喪，藍營傾全力才把投票率拉到50%，民進黨都沒什麼出力，鐵票仍是催出超過九成，非常危險，希望大家對這次大罷免嚴陣以待，趁著還有力量的時候擋住民進黨。

馬文君表示，自己被攻擊是中共同路人、刪除國防預算，但其實今年6000多億元國防預算中，立院只刪掉了80多億元，其中60億元還是購買無人機預算中，美方開價與我方預算的落差；算來算去，6000多億元預算只刪掉20多億元，有刪減很多嗎？

羅廷瑋說，自己也被攻擊是中共同路人，其實他根本沒有去過大陸；國民黨力推的立院職權行使法與財劃法修法，都是民進黨在野時期推動的法案，藍營已經改變了，卻被抹紅抹黑。大罷免要是成功，最開心的一定是民進黨立院黨團總召柯建銘，大家要是不想看到柯當上立法院長，一定要站出來投下不同意票。

「反惡罷平安法會」今天下午在台中西區忠誠里活動中心舉辦第三場宣講。記者黃仲裕／攝影
「反惡罷平安法會」今天下午在台中西區忠誠里活動中心舉辦第三場宣講。記者黃仲裕／攝影
南投立委馬文君說，國防預算6000多億元中，立院實際刪減的只有80多億元，其中60多億元還是購買軍備與美方開價的價差。記者黃仲裕／攝影
南投立委馬文君說，國防預算6000多億元中，立院實際刪減的只有80多億元，其中60多億元還是購買軍備與美方開價的價差。記者黃仲裕／攝影
前立委鄭麗文表示，大罷免沒有想像中的困難，若不嚴陣以待，很可能就會被綠營得逞。記者黃仲裕／攝影
前立委鄭麗文表示，大罷免沒有想像中的困難，若不嚴陣以待，很可能就會被綠營得逞。記者黃仲裕／攝影

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