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反制大罷免 朱立倫轟民進黨台獨害台灣

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
民進黨發起大罷免，國民黨也不甘示弱開公投戰場，並舉行百場還錢於民政策說明會。記者胡經周／攝影
民進黨發起大罷免，國民黨也不甘示弱開公投戰場，並舉行百場還錢於民政策說明會。記者胡經周／攝影

民進黨發起大罷免，國民黨舉行百場還錢於民政策說明會，國民黨主席朱立倫今致詞表示，財畫法修正後，民進黨冠罪名要斬在桃園立院努力的功臣，桃園隊6位立委缺一不可。最愛台灣的是國民黨，民進黨不要講反共，真正反的是國民黨，民進黨台獨害台灣，因此不能縱容執政黨，要在罷免投下不同意的票。

今桃園舉行首場還錢於民政策說明會，大家高喊口號，朱立倫說，今天回桃園感到驕傲及高興，2年多前及1年多前，大家用選票選出桃園市長張善政、立委桃園六席全壘打，桃園隊缺一不可，他身為黨主席及老縣長所提名的人都很認真，剛聽張說桃園大小建設、立委涂權吉在立院爭取多少預算，每位腳踏實地做事，但執政黨卻想冠罪名，說修財畫法是把中央的錢搶回地方。

朱說，6位立委是大功臣，這樣要罷免簡直是斬功臣，為民進黨政治戮力，說立委嚴格審查預算，難道要跟綠營立委一樣不講話護航嗎？6位立委為最對的事打拚，沒理由要罷免。

朱表示，現在民進黨又抹紅國民黨，去年基隆市長謝國樑要回市府BOT建物，要罷免時卻說他是中共代言人，還說中共會從基隆港上岸，但最愛台灣的是國民黨，民進黨不要講反共，真正反共的是國民黨，黨綱寫得清楚，不要忘了國民黨要保護中華民國還要反台獨，民進黨喊台獨會害台灣，那綠營要不要跟國民黨喊反台獨，現在賴清德喊台獨萬歲沒人抓，卻要牽制其他人民言論自由，是完全違反民主的事。

朱說，今天很重要，桃園隊缺一不可，大家要支持張善政及立委，6位立委為大家打拼 ，沒理由桃園隊被欺負，因此愛桃園要支持立委不能讓綠營搞垮，不管哪天投罷免票都要站出來，因為大家不出來等於縱容，要投下不同意，秉持捍衛桃園的決心。

罷免

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