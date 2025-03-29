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趙少康憂大罷免若成功 柯建銘就取代韓國瑜變立法院長

聯合報／ 記者翁唯真黃羿馨／桃園即時報導
中廣前董事長趙少康提到，若民進黨大罷免成功，未來民進黨立院黨團總召柯建銘就會取代立法院長韓國瑜，柯幹了十幾年黨鞭，結果是韓當院長「心裡很不服」。記者翁唯真／攝影
中廣前董事長趙少康提到，若民進黨大罷免成功，未來民進黨立院黨團總召柯建銘就會取代立法院長韓國瑜，柯幹了十幾年黨鞭，結果是韓當院長「心裡很不服」。記者翁唯真／攝影

罷免攻防進入短兵相接，國民黨主席朱立倫今領軍在桃園市舉辦還錢於民政策說明會，中廣前董事長趙少康現身助陣。他提到，若民進黨大罷免成功，未來民進黨立院黨團總召柯建銘就會取代立法院長韓國瑜，柯幹了十幾年黨鞭，結果是韓當院長「心裡很不服」。

趙少康回憶，涂權吉去年選立委的時候，他和新北市長侯友宜搭檔參選總統、副總統時，也曾來幫涂權吉站台，當時大家都很熱烈，但是可惜了，他跟侯的票還差一點，都被民眾黨前主席柯文哲分掉。

「柯文哲現在後不後悔？我認為全台灣最後悔的就是柯文哲」，趙少康說，柯文哲關在看守所，應該午夜夢回時都在想，當時為什麼不跟侯友宜合作呢？如果當初合作，就沒有今天的事，柯文哲的票加侯友宜的票超過總統賴清德，賴清德只有4成。

趙少康說，可惜賴清德因有憲法保護，憲法指出立法院要三分之二通過，才能罷免總統，因立法院民進黨超過三分之一，所以沒有辦法在立法院就把賴清德罷免掉。

趙少康也重砲抨擊民進黨「騙很大」，說廢核以後電價不用漲，結果漲了5次；說兩岸不會打戰，看看烏克蘭總統澤倫斯基到白宮被美國總統川普羞辱，同時趙少康也喊話，別輕信「不投票就是支持」，要求支持者每人至少動員十票，投下不贊成罷免。

趙少康也反問群眾，為什麼要罷免立委涂權吉？他並沒有貪汙、沒有私生子，也沒有支持廢塑膠、廢橡膠發電，如果涂權吉被罷免掉，「那慘了」，看看柯建銘每天拿著拐杖到處敲，他以為那是議事錘，柯建銘以為自己是韓國瑜、很想取代韓國瑜，柯建銘幹幾十年黨鞭，怎麼突然換韓國瑜當立法院長，而他沒有當呢？他心裡「很不服」。

趙少康說，如果涂權吉被罷免掉、若國民黨有超過6個人被罷免掉，將來立法院長就是柯建銘，「看那立法院會變成什麼樣子」，所以拜託大家，一定要去投票，一定要反對罷免涂權吉，不要小看這一票，這一票就決定國家的未來、決定我們生活品質，決定我們的孩子會不會去當兵、會不會打仗、台海會不會和平。

罷免

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