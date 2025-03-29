大港開唱音樂祭迴避政治題 不讓罷團進場內設連署站

高雄老牌音樂祭「大港開唱」今在高雄駁二登場，11座舞台，7國18組外團和上百組在地樂團演出陣容，規模史上最大。大港開唱早年靠拿高雄市政府補助經費起家，政治立場鮮明，近年力求轉型，今年民進黨發動大罷免，大港迴避「政治題」，未讓公民團體進場內設連署站，切割罷團。

大港開唱2006年由閃靈樂團主唱林昶佐及所屬策展團隊TRA Music開辦，雖是獨立音樂品牌，「大港」與高雄海港城市意象緊密連結，也標榜多元音樂風格，讓不少地下樂團聲名大噪。

不過大港早期政治意識型態鮮明，樂團在台上批九二共識、高喊台獨，台下群眾台獨旗海飄揚，濃濃政治味招致非議，遭議員關切。且連續9年獲得高雄市文化局補助，金額逾5千萬，卻場場售票，更引發「拿全民納稅錢孕育扶植」質疑。

2018年韓國瑜當選高雄市長，大港主辦方主動發布聲明指「明顯感受不到市府對大港的支持」宣布停辦。後韓遭罷免，陳其邁參加補選時承諾若當選，將促大港開唱復辦，陳當選後，大港開唱果然在2021年回歸高雄，今年邁入第16屆。

近年大港開唱邀海外大咖藝人當宣傳主軸，力求轉型成一般音樂會，朝國際化音樂祭發展，今年日星廣末涼子擔綱大港女神，及多組歐美日樂團加持，強大卡司陣容捲起搶票旋風，票價最高賣到4600元仍「秒殺」，但行政院客委會今年編列200萬大港開唱補助預算遭凍結，再引風暴，對此主辦方回應，「大港開唱財務結構已愈來愈穩定，不需要公部門補助」今年完全沒拿政府補助。

大港開唱與政府補助劃清界線，今年遇上民進黨發動大罷免，許多年輕人頻頻詢問「大港開唱有沒有設連署點？」主辦方上周貼出公告，搬出場地租借使用規範，以違反行政中立為由，未讓大罷免團體進場內設連署站，避開政治紛擾。

主辦方指出，大港開唱開辦以來，對各種公民活動及多元價值持開放態度，但高雄駁二園區有場地使用規範，大港開唱為讓演出活動照常進行，必須遵守租借行政規定，無法開放進行政治活動，盼望大家諒解。