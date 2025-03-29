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徐巧芯盼成藍白合反惡罷示範 黃國昌：民眾黨絕不袖手旁觀

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨今天下午在台大醫院國際會議中心舉行「黨員開麥啦」台北市黨部黨員大會，主席黃國昌（左二）回應黨員的提問。記者林俊良／攝影
民眾黨今天下午在台大醫院國際會議中心舉行「黨員開麥啦」台北市黨部黨員大會，主席黃國昌（左二）回應黨員的提問。記者林俊良／攝影

國民黨立委徐巧芯今表示，民眾黨主席黃國昌有傳訊表達願協助反惡罷，她也盼松信成為藍白合反惡罷示範區。黃國昌今則說，徐巧芯在國會非常認真監督政府，「現在是民進黨就大聲、有錢就囂張？民眾黨絕對不會袖手旁觀。」黃還說，綠推動全面性罷免就是「選輸翻桌」。

黃國昌今出席台北市黨部黨員大會，會前受訪表示，對於賴清德政府要藉由推動全面性罷免、改變國會結構，「我說過，那個就是選輸翻桌，台灣的民主制度在民進黨主政這麼多年，不斷沉淪」，已苦口婆心勸賴清德總統懸崖勒馬，結果執意為之。

黃國昌表示，為了搞民進黨的大罷免，已經癱瘓國會整整3天，這些錢是民進黨政府要出？民進黨這些薪水小偷，要不要吐回來還給國家還給納稅人？民進黨現在在做的事情就是希望恢復一黨專政，「請問賴清德，這就是民進黨的民主進步嗎？還是現在民進黨打算要在國會搞戒嚴？」

黃國昌說，民進黨想要恢復一黨執政、一黨專制，民眾黨絕對不會袖手旁觀，「護民主反威權，拒絕綠色恐怖，是台灣人民的共識」，在這樣情況下，民進黨政府走到這步，民眾黨下一階段會有更積極具體作為。

至於願協助徐巧芯，黃國昌說，徐巧芯在國會非常認真在監督政府，為強化台灣國防戰力，希望幫辛苦基層官士兵提升待遇，但民進黨找一個有錢的側翼叫「曹興誠」，現在是民進黨就大聲、有錢就囂張？

罷免

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