藍營桃園政策說明會 邱奕勝批執政黨一黨獨大拚政治

民進黨發起大罷免，國民黨發起反制今於桃園市楊梅區埔心公園舉行政策說明會，桃園市議長邱奕勝致詞表示，執政黨在立院不認真審法案，現在財畫法迎來曙光，民進黨卻想一黨獨大，更要罷免立委涂權吉，大家要多幫涂反制，減少被罷免的機會。

今天氣偏冷，不過仍有許多相親前往參加說明會，大家不斷高喊「司法淪陷 民主不見」、「反惡霸護民主」、「挺阿吉」等。邱奕勝首先鞠躬感謝大家站出來希望中央政府還錢於民，外面沸沸揚揚喊藍營刪預算，不過目的是希望中央政府不要浪費公帑，2021年期待統籌分配款跟中央補助款要調整，終於贏來曙光，要感謝涂權吉到中央努力爭取。

邱奕勝說，中央政府若愛台灣人民，就需將已經在努力調整下的預算執行，桃園升格後人口後，地方預算從200多億到1700多億，這些成果喜悅希望能維持，希望執政黨尊重法令，不然這樣良心何在哪裡有叫尊重市民。