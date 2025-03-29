藍營桃園政策說明會 邱奕勝批執政黨一黨獨大拚政治
民進黨發起大罷免，國民黨發起反制今於桃園市楊梅區埔心公園舉行政策說明會，桃園市議長邱奕勝致詞表示，執政黨在立院不認真審法案，現在財畫法迎來曙光，民進黨卻想一黨獨大，更要罷免立委涂權吉，大家要多幫涂反制，減少被罷免的機會。
今天氣偏冷，不過仍有許多相親前往參加說明會，大家不斷高喊「司法淪陷 民主不見」、「反惡霸護民主」、「挺阿吉」等。邱奕勝首先鞠躬感謝大家站出來希望中央政府還錢於民，外面沸沸揚揚喊藍營刪預算，不過目的是希望中央政府不要浪費公帑，2021年期待統籌分配款跟中央補助款要調整，終於贏來曙光，要感謝涂權吉到中央努力爭取。
邱奕勝說，中央政府若愛台灣人民，就需將已經在努力調整下的預算執行，桃園升格後人口後，地方預算從200多億到1700多億，這些成果喜悅希望能維持，希望執政黨尊重法令，不然這樣良心何在哪裡有叫尊重市民。
邱奕勝表示，大家都希望兩岸和平，創造雙贏，而非為政治利益製造紛爭，但現在執政黨只想一黨獨大拚政治，大家要唾棄民進黨。像台積電是護國神山，現在移到美國產生的骨牌效應，那些產業可以替代，執政黨未告知，僅想一直罷免，讓人擔心走回頭路，涂認真服務卻要被罷免，相當不合理，若大家不站出來反罷免，涂無法在立院做更多事，建設家園。
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