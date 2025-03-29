反惡罷宣講台中第三場 蔡壁如轟「賴清德要戒嚴了嗎」

民眾黨前立委蔡壁如、網路名人歷史哥李易修主辦「反惡罷台灣平安法會」，今天在台中舉行第三場，台中市副市長鄭照新、立委馬文君等人現身。蔡壁如怒轟，台南市國民黨部被搜索、花蓮民政處長遭收押，加上各種言論自由被限縮，「賴清德是要戒嚴了嗎？」

蔡壁如表示，最近看到很多新聞，國民黨台南市黨部被搜索，花蓮民政處長先被搜索再遭收押，昨天民眾黨前主席柯文哲在被法院裁定延押2個月，慢性折磨、凌遲在野黨前主席，她不禁要問，國家到底怎麼了？台下民眾激動大喊「民進黨沒有人性！」

蔡壁如說，最近又發生陸配「亞亞」遭強制驅逐出境，北一女國文教師區桂芝被約談，現在敢站出來講話都要小心；前天中研院士陳培哲更是與75名專家學者開記者會，呼籲政府不要限縮言論自由。蔡表示，自己今年62歲，經歷戒嚴到解嚴，現在老了，賴清德總統卻開始限縮民主，哪一天又要戒嚴了嗎？

宣講來賓、鴻海創辦人郭台銘發言人黃士修指出，民進黨過去完全執政8年，所有政策都輾壓通過，不與在野黨討論，這次立院席次被在野黨分走，輸了不認帳，才搞出大罷免；若綠營大罷免成功，國會將回到一黨獨大時代，過去的多少貪汙、弊案，將回到無法無天的狀態。